Меркель пояснила чому йде з політики

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що свою заяву про відхід з поста канцлера після закінчення чинного терміну зробила для того, щоб молоді політичні лідери встигли взяти на себе відповідальність і заявити про свої погляди.

Про це повідомила інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна".

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На зустрічі з українськими студентами 1 листопада у Києві Меркель нагадала, що вже четвертий раз займає пост канцлера ФРН, перебуваючи на цій посаді загалом 13 років. За її словами, в певний момент "необхідно сказати, нехай вже інші візьмуть на себе відповідальність".

Я зробила цю заяву, щоб дати можливість іншим, молодим, висловити свої думки і підготувати партію до наступних виборів на чолі з іншими лідерами,

– заявила Ангела Меркель.

Канцлер підкреслила, що люди хотіли б бачити дії, спрямовані на покращення життя, а не дискусії про різні позиції всередині блоків "Християнсько-демократичний союз" та "Християнсько-соціальний союз".

Про рішення покинути політичні пости після терміну закінчення чинних повноважень на чолі німецького уряду (2021 рік) Ангела Меркель оголосила 29 жовтня на прес-конференції у Берліні.

Вона уточнила, що не планує після цього висувати свою кандидатуру на пост канцлера в п'ятий раз, а також не має наміру боротися за пост голови своєї партії ХДС на наступному з'їзді у грудні 2018 року.

Причини свого рішення Меркель пояснила необхідністю перегорнути сторінку в історії партії і країни. Вона також заявила, що після відходу з поста канцлера більше не буде займати посад у політиці.

Додамо, що у четвер, 1 листопада, канцлер Німеччини Ангела Меркель прибула до Києва з одноденним візитом, аби зустрітись з вищим керівництвом України. У центрі уваги були ситуація на Донбасі, виконання Мінських домовленостей і запровадження миротворчої місії.