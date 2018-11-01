Якби я була прем’єр-міністром: Меркель оприлюднила важливі для України реформи

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що на посаді прем'єра України, вона б, перш за все, запровадила реформи, що стосуються боротьби з корупцією, децентралізації та приватизації.

Про це вона розповіла під час зустрічі в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, передає "Радіо Свобода".

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"Якби я була прем’єр-міністром України, я б, звичайно, ознайомилася детальніше із ситуацією, але я думаю, що досить важливо, щоб запроваджувалися правильні та болісні реформи", – зауважила вона.

За словами німецького політика, перша реформа, яку вона б запровадила, – це механізм боротьби з корупцією.

"Я вважаю це однією з найскладніших проблем, яка не вирішується за один день. Тут потрібно багато чого зробити за допомогою міжнародних експертів, які мають досвід", – переконує Меркель.

Щодо другої реформи, то це, на її думку, має бути децентралізація.

"Не все можна в Україні вирішувати з Києва. Україна – це величезна країна. Необхідно передати відповідальність мерам, громадам і також дати можливість збирати податки, щоб була конкуренція між регіонами, щоб можна було бачити, хто працює добре, хто – погано, кого треба переобрати, кого – зняти", – пояснила очільниця уряду ФРН.

Говорячи про третю реформу, канцлер згадала про приватизацію.

"Необхідно створити законодавчу основу для приватизації, оскільки я думаю, що є досить багато державних підприємств в Україні. Вони тенденційно ще не є достатньо ефективними. Звичайно, приватизація – це не панацея", – підсумувала вона.