В Пажирі в украинской школе провели акцию в поддержку Сущенко: фото

Ученики и учителя украинской школы в Париже провели акцию в поддержку незакнно заключенного в России украинского журналиста Романа Сущенко.

Об этом сообщает "Укринформ".

Читайте также: Политзаключенный Сущенко прислал новый рисунок из российской тюрьме: фото

Директор украинской школы в Париже Елена Мисталь рассказала, что сын журналиста 4 год посещал их школу, а сам Роман принимал активное участие в школьной жизни:

Этой акцией мы хотим напомнить украинцам в Париже о Романе и поддержать его и его семью. И чтобы он знал, что здесь все его помнят и ждут,

– отметила она.

Ученики и учителя надели футболки с надписью #FreeSushchenko и призывали других украинцев за рубежом присоединиться к флешмобу.



Футболки с надписью #FreeSushchenko, Источник: ukrinform.ua

Кроме того, во время акции состоялась выставка рисунков Сущенко, которые он сделал в СИЗО за почти два года. Также участники акции написали письма Романа Сущенко и подготовили свои рисунки.

Напомним, голливудские звезды и жюри 75-го Венецианского кинофестиваля призвали российские власти не допустить смерти незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова и освободить его.

За что в России осудили Романа Сущенко?

Журналиста Национального информационного агентства "Укринформ" Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года. Российская сторона заявила, что Сущенко – полковник и кадровый сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины. Московский городской суд 4 июня 2018 года приговорил украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в шпионаже. Слушания проходили в закрытом режиме, поскольку дело маркировано грифом "совершенно секретно".