В Первомайске члены ОИК фальсифицируют результат путем манипуляций электронной системой подсчета

В Первомайске члены окружной комиссии № 132 начали фальсификации с помощью манипуляции с электронной системой подсчета голосов "Выборы".

Как передает "Украинская правда", об этом сообщил Сергей Рохманов, доверенное лицо кандидата в депутаты Аркадия Корнацкого.

По его словам, голоса за Аркадия Корнацкого вносятся в систему, как голоса за другого кандидата.

"По участке № 480583 голоса (103 голоса), которые избиратели отдали Аркадию Корнацкому, в системе электронного подсчета "Выборы" вписали техническом кандидату Киселю. В свою очередь результат Киселя, который составляет 1 голос, посчитан как результат Аркадия Корнацкого"​​, — сказал Рохманов.

Он также добавил, что данные в систему "Выборы" вносятся слишком медленно. Так, по состоянию на сейчас обработано почти 170 протоколов (90%), а на сайте ЦИК информация только касаемо половины.

Рохманов также отметил, что в соответствии с протоколами с мокрыми печатями со всех участков Аркадий Корнацкий побеждает на выборах с отрывом в 272 голоса.

"Мы призываем СБУ и другие правоохранительные органы немедленно вмешаться в ситуацию и прекратить фальсификацию на 132 избирательном округе", — подчеркнул он.

Напомним, ЦИК обработала 90,02% протоколов, полученных от избирательных комиссий, на выборах в новую Верховную Раду Украины.