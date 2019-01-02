В первый день Нового года ограбили "Приватбанк" в Киеве, – СМИ

Вечером 1 января у Киеве на улице Бассейной ограбили отделение "Приватбанка". Злоумышленники забрали деньги и скрылись до приезда охраны и полиции.

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Сиглализация сработала, однако никого не остановила. Грабители взломали замки на входной двери и в кассовом помещении.

Как отмечает издание, работали "профессионалы" – охранные устройства искусно вывели из строя, а на камеры момент кражи не попал.

Сколько украли денег, пока не сообщается.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Кража с проникновением". Полиция сейчас ищет видеозаписи уличных камер системы "Безопасный город", на которых мог бы быть зафиксирован маршрут воров.