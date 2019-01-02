10:27
2 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путинский солдат. Передаём за проезд
      Вєсті Кремля
      18:21, 29 декабря 2018
      Вести.UA.Жир: Президентские амбиции Кернеса. Нарцисс Валерьевич
      Вєсті.UA
      17:38, 29 декабря 2018
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Криминальные новости
      ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      В первый день Нового года ограбили "Приватбанк" в Киеве, – СМИ

      319 Читати новину українською
      Приватбанк
      Приватбанк / Фото из открытых источников

      Вечером 1 января у Киеве на улице Бассейной ограбили отделение "Приватбанка". Злоумышленники забрали деньги и скрылись до приезда охраны и полиции.

      Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

      Читайте также: Убийство семьи в Виннице перед Новым годом: полиция подозревает главу семейства

      Сиглализация сработала, однако никого не остановила. Грабители взломали замки на входной двери и в кассовом помещении.

      Как отмечает издание, работали "профессионалы" – охранные устройства искусно вывели из строя, а на камеры момент кражи не попал.

      Сколько украли денег, пока не сообщается.

      Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Кража с проникновением". Полиция сейчас ищет видеозаписи уличных камер системы "Безопасный город", на которых мог бы быть зафиксирован маршрут воров.

      Теги: Новости Киева Приватбанк Криминальные новости
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Украинское кино: список и трейлеры лучших фильмов, которые выйдут в 2019 году
      сегодня , 10:01 Украинское кино: список и трейлеры лучших фильмов, которые выйдут в 2019 году
      Марія Бондар 500
      "Эво, верни нам море": сухопутное проклятие Боливии и война за птичий помет
      1 января , 19:00 "Эво, верни нам море": сухопутное проклятие Боливии и война за птичий помет
      Іван Яковина 359
      Как получить компенсацию за няню: инструкция
      1 января , 18:01 Как получить компенсацию за няню: инструкция
      Світлана Попова 697
      Начинаем Новый год здорово: советы от Здоровье 24
      1 января , 17:15 Начинаем Новый год здорово: советы от Здоровье 24
      Олена Кандяк 232
      Монетизация субсидий и льгот утверждена: как она будет действовать
      1 января , 14:00 Монетизация субсидий и льгот утверждена: как она будет действовать
      Яніна Ткачук 1846
      Массовое убийство в Керчи: появилось полное видео действий стрелка
       21 октября 2018 , 14:14
      Появилось видео с места мощного взрыва в Одессе
       27 сентября 2015 , 11:42
      В Киеве подполковник СБУ устроил стрельбу, а затем похитил авто у таксиста: фото
       16 декабря 2018 , 14:27
      Патрульного, который получил топором по голове, спасли в Днепре
       3 января 2017 , 22:09
      В Киеве сообщили о заминировании здания Соломенского суда
       10 мая 2018 , 16:31
      Дело Гандзюк: одного из подозреваемых отпустили под домашний арест
       13 сентября 2018 , 15:36
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук