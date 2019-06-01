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      В пятилетнего мальчика стреляли в Киевской области: подозревают полицейских

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      В пятилетнего мальчика стреляли в Киевской области
      В пятилетнего мальчика стреляли в Киевской области / Иллюстративное фото 24 канал

      В Переяславе-Хмельницком в реанимацию попал 5-летний мальчик с тяжелой травмой головы. Местные полицейские утверждали, что мальчик гулял на улице, поскользнулся, упал на асфальт и разбил голову. Но, осмотрев мальчика, врачи выяснили, что ему в голову выстрелили из пистолета.

      Ребенок попал в реанимацию 31 мая с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутренне-мозговой гематомой, переломом височной кости.

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      Полицейские Переяслава-Хмельницкого утверждают, что 4 детей гуляли на улице, когда 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальт и камень, из-за чего и получил травму головы.

      Однако, когда медики сделали ребенку операцию, обнаружили в ее голове проникающие огнестрельные телесные повреждения. Поэтому правоохранители дополнительно осмотрели место инцидента и обнаружили гильзы от патронов, стаканчики и банки.

      К нанесению травм ребенку могут быть причастны 2 работников Переяслав-Хмельницкого отдела милиции. Поэтому следователи Госбюро расследований открыли дело и проводят расследование по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений. В помещениях полицейских провели обыски и изъяли патроны и оружие.

      Полицейских планируют задержать и объявить им о подозрении в попытке умышленного убийства малолетнего ребенка. Правоохранителям также планируют избрать меру пресечения.

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      Теги: Новости Украины Новости Киева Государственное бюро расследований Расследования Полиция Дети и несовершеннолетние Новости криминала и ДТП Криминал
      Источник: 24 канал
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