В поисках лучшей жизни: Украину покинул почти миллион жителей, – Ukrainianpeopleleaks

В Украине стремительно растет уровень миграции, ведь каждую минуту страну оставляет два человека.

Согласно данным Организации объединенных наций, это может привести к тому, что к 2050 году население Украины может сократиться на 18%, до 36 млн человек, передает "Обозреватель".

Так, только за период с 20 марта 2018 года по 28 января 2019 года из страны уже уехал почти один миллион украинцев. Эти данные подтвердил министр иностранных дел Павел Климкин, пишет Ukrainianpeopleleaks.

"Страна рискует окончательно превратиться в край стариков и детей. Один из основных факторов выезда – трудовая миграция", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, главное следствие трудовой миграции для Украины – сокращение населения. Министр соцполитики Андрей Рева отметил, что в миграции находятся 3,2 млн человек, а проблема коснулась 9 млн человек (в частности, детей заробитчан).

Также стало известно, что украинских трудовых мигрантов регулярно обманывают за рубежом, а страны Европейского союза – не исключение.

Отметим, что по мнению премьер-министра Владимира Гройсмана, вернуться в Украину трудовых мигрантов подтолкнет зарплата в 10 тыс. гривен.