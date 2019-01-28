У пошуках кращого життя: Україну покинув майже мільйон жителів, – Ukrainianpeopleleaks

В Україні стрімко зростає рівень міграції, адже кожну хвилину країну залишає дві людини.

Згідно з даними Організації об'єднаних націй, це може привести до того, що до 2050 року населення України може скоротитися на 18%, до 36 млн осіб, передає "Обозреватель".

Так, тільки за період із 20 березня 2018 року по 28 січня 2019 року, з країни вже виїхав майже один мільйон українців. Ці дані підтвердив міністр закордонних справ Павло Клімкін, пише Ukrainianpeopleleaks.

"Країна ризикує остаточно перетворитися на край старих людей і дітей. Один із основних факторів виїзду – трудова міграція", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, головний наслідок трудової міграції для України – скорочення населення. Міністр соцполітики Андрій Рева зазначив, що у міграції перебувають 3,2 млн осіб, а проблема торкнулася 9 млн чоловік (зокрема, дітей заробітчан).

Також стало відомо, що українських трудових мігрантів регулярно обманюють за кордоном, а країни Європейського союзу – не виняток.

Зазначимо, що на думку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, повернутися в Україну трудових мігрантів підштовхне зарплата 10 тис. гривень.