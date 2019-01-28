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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      У пошуках кращого життя: Україну покинув майже мільйон жителів, – Ukrainianpeopleleaks

      112 Читать новость на русском
      Заробітчани
      Заробітчани / market.korupciya.com

      В Україні стрімко зростає рівень міграції, адже кожну хвилину країну залишає дві людини.

      Згідно з даними Організації об'єднаних націй, це може привести до того, що до 2050 року населення України може скоротитися на 18%, до 36 млн осіб, передає "Обозреватель".

      Так, тільки за період із 20 березня 2018 року по 28 січня 2019 року, з країни вже виїхав майже один мільйон українців. Ці дані підтвердив міністр закордонних справ Павло Клімкін, пише Ukrainianpeopleleaks.

      "Країна ризикує остаточно перетворитися на край старих людей і дітей. Один із основних факторів виїзду трудова міграція", йдеться у повідомленні.

      Як повідомлялось, головний наслідок трудової міграції для України скорочення населення. Міністр соцполітики Андрій Рева зазначив, що у міграції перебувають 3,2 млн осіб, а проблема торкнулася 9 млн чоловік (зокрема, дітей заробітчан).

      Також стало відомо, що українських трудових мігрантів регулярно обманюють за кордоном, а країни Європейського союзу не виняток.

      Зазначимо, що на думку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, повернутися в Україну трудових мігрантів підштовхне зарплата 10 тис. гривень.

      Теги: Новини України Заробітчани
      Джерело: 24 Канал
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