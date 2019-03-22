В полиции назвали четыре схемы подкупа избирателей

Украинцы 31 марта будут выбирать шестого президента, и во время президентской кампании, которая еще продолжается, полиция зафиксировала четыре схемы подкупа избирателей.

Об этом рассказал заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

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Первая – это сбор личных данных граждан непосредственно за счет проведения каких-то социальных опросов, анкетирования, а также параллельно ставят вопрос о приоритетности одного из кандидатов в президенты. Устанавливается эта приоритетность, и, если кто-то сомневается, того эти "анкетологи" пытаются убедить в пользу другого кандидата.

Вторая схема – это телефонные звонки с предложением проголосовать за того или иного кандидата в президенты.

Третья схема – это предоставление непосредственно подарков с агитационной символикой, но, как у нас предусмотрено законодательством, если стоимость его превышает 58 грн, то это подкуп, никакое это не агитационное привлечения,

– сказал Максим Цуцкиридзе.

Он добавил, что четвертая схема – это выплата материальной помощи под предлогом и при условии голосования за определенного кандидата.



Главные даты выборов президента Украины