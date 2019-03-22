У поліції назвали чотири схеми підкупу виборців

Українці 31 березня вибиратимуть шостого президента й під час президентської кампанії, яка ще триває, поліція зафіксувала чотири схеми підкупу виборців.

Про це розповів заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе.

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Перша – це збір особистих даних громадян безпосередньо за рахунок проведення якихось соціальних опитувань, анкетування, а також паралельно ставлять питання про пріоритетність когось із кандидатів у президенти. Встановлюється ця пріоритетність, і, якщо хтось сумнівається, того ці "анкетологи" намагаються переконати на користь іншого кандидата".

Друга схема – це телефонні дзвінки з пропозицією проголосувати за того чи іншого кандидата в президенти.

Третя схема – це надання безпосередньо подарунків з агітаційною символікою, але, як у нас передбачено законодавством, якщо вартість його перевищує 58 грн, то це підкуп, ніяке це не агітаційне залучення,

– сказав Максим Цуцкірідзе.

Він додав, що четверта схема – це виплата матеріальної допомоги під приводом і за умови голосування за певного кандидата.



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