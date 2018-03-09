В полиции сообщили детали избиения нардепа Левченко в Киеве

В Киеве 9 марта избили народного депутата Юрия Левченко. Вместе с ним был депутат Киевсовета Святослав Кутняк.

Напомним, утром 9 марта стало известно, что в Киеве избили депутата Левченко. Отмечается, что в результате драки нардеп потерял сознание.

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Как сообщили в полиции, по предварительным данным у гаражного кооператива произошло столкновение.

"Наряды полиции установили, что работники благоустройства, согласно предписанию, проводили демонтаж гаражей. На место прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, которые пытались бросить бутылку с горючей смесью. В результате возникла потасовка, которую пресекли правоохранители. После этого депутаты уехали с места происшествия ", – говорится в сообщении полиции.

При этом, по данным правоохранителей, с заявлением об избиении Левченко и Кутняк не обращались. Также в милицию сообщений врачей не поступало.

Следственно-оперативная группа работает на месте, проводится опрос свидетелей. Бутылку с зажигательной смесью изъяли.