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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Польше арестовали трех украинцев, пойманных на нелегальном занятии

479 Читати новину українською
Арест украинцев в Польше
Арест украинцев в Польше / Иллюстративное фото

В Польше в городе Опатувек полиция разоблачила нелегальное производство сигарет, где работали украинцы. Поэтому, трех граждан Украины взяли под арест сроком на три месяца.

Об этом сообщает "Польское радио".

Отмечается, что нелегальная табачная фабрика нанесла ущерб Польше на 761 тысяч евро. Именно такова сумма неуплаченных предприятием налогов.

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В помещении незаконной фабрики полиция изъяла несколько тысяч готовых сигарет и более 2 тонн табака, сигаретной бумаги и фильтров.

На месте полиция задержала трех украинцев. А руководителя бизнеса задержали в городе Конин в центральной Польше. У него дома во время обысков нашли еще 500 тысяч сигарет и более 500 килограммов табака. Как оказалось, мужчина ранее уже был осужден за похожее преступление, но не прибыл отбывать наказание.

Теги: Новости Украины Новости Польши табак арест
Источник: 24 Канал
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