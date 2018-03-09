В Польщі арештували трьох українців, спійманих на нелегальному занятті

В Польщі у місті Опатувек поліція викрила нелегальне виробництво сигарет, де працювали українці. Відтак, трьох громадян України взяли під арешт строком на три місяці.

Про це повідомляє "Польське радіо".

Зазначається, що нелегальна тютюнова фабрика завдала збитків Польщі на 761 тисячу євро. Саме такою є сума несплачених підприємством податків.

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У приміщенні незаконної фабрики поліція вилучила кількасот тисяч готових сигарет і понад 2 тонни тютюну, сигаретний папір та фільтри.

На місці поліція затримала трьох українців. А керівника бізнесу затримали в місті Конін у центральній Польщі. У нього вдома під час обшуків знайшли ще 500 тисяч сигарет і понад 500 кілограмів тютюну. Як виявилося, чоловік раніше вже був засуджений за схожий злочин, але не прибув відбувати покарання.