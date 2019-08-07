В Польше будут судить украинцев за участие в международной преступной группе: детали

В Польше 32 человек обвиняют в причастности к международной преступной группе, которая действовала в период между 2012 и 2014 годами. Среди них были трое украинцев и двое сотрудников польской Пограничной группы.

Руководил организованной преступной группой тоже украинец, сообщила пресс-секретарь польской прокуратуры Эва Бялик, передает "Польское радио".

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Прокурор установил, что подсудимые завладели 17 автомобилями класса люкс, которые украли на территории Германии и Швеции. В основном это были новые автомобили, только что зарегистрированные, с малым пробегом.

После ввоза этих автомобилей в Польше происходила перебивка идентификационных знаков, при этом использовались VIN коды легально зарегистрированных в России и Украине автомобилей этих самых марок. Впоследствии машины вывозили за восточную границу и продавали, – рассказывает пресс-секретарь прокуратуры.

Обвинительный акт также включает обвинения в контрабанде сигарет из Украины в Польшу и коррупции. Большинство обвиняемых признали свою вину. Им грозит до 10 лет тюрьмы.