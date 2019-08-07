У Польщі судитимуть українців за участь у міжнародній злочинній групі: деталі

У Польщі 32 людей звинувачують у причетності до міжнародної злочинної групи, яка діяла у період між 2012 і 2014 роками. Серед них були троє українців та двоє співробітників польської Прикордонної групи.

Керував організованою злочинною групою теж українець, повідомила речниця польської прокуратури Ева Бялік, передає "Польське радіо".

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Прокурор встановив, що підсудні заволоділи 17 автомобілями класу люкс, які вкрали на території Німеччини та Швеції. Здебільшого це були нові автомобілі, щойно зареєстровані, з малим пробігом.

Після ввезення цих автомобілів до Польщі відбувалося перебивання ідентифікаційних знаків, при цьому використовувалися VIN коди легально зареєстрованих в Росії та Україні автомобілів цих самих марок. Згодом машини вивозили за східний кордон і продавали, – розповідає речниця прокуратури.

Обвинувальний акт також включає звинувачення в контрабанді цигарок з України до Польщі та корупції. Більшість обвинувачених визнали свою вину. Їм загрожує до 10 років в’язниці.