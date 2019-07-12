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      Антиукраїнська акція у Польщі: поліція зупинила націоналістів – відео

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      Антиукраїнська акція у Польщі
      Антиукраїнська акція у Польщі / wroclaw.wyborcza.pl

      У Вроцлаві десятки націоналістів організували антиукраїнський марш. Однак влада міста за допомогою поліції зупинила акцію.

      За інформацією місцевого видання Wyborcza.pl, націоналісти вийшли на вулиці міста, аби "вшанувати пам'ять чоловіків і жінок, молодих і старих поляків, яких не вбивала і не депортувала радянська влада до Сибіру, ​​а яких вбивали українці під час так званої "кривавої неділі".

      Читайте також: Польща розшукує свідків "геноциду з боку ОУН-УПА"

      Організатором маршу є колишнім священником Яцеком Мендляром і одним з лідерів націоналістів Романом Зєлінським.

      антиукраїнська акція
      Антиукраїнський марш у Вроцлаві

      Активісти вигукували антиукраїнські гасла та розпалювали ненависть до українців. Через це після кількох попереджень поліція зупинила акцію менш ніж годину від початку.

      "Наші родичі померли, і ця жінка затикає нам рота, тому що бандерівців називаємо українцями, а яка є правда?" – відповів Мендляр на зауваження одного з представників влади міста.

      Правоохоронці не застосовували силу. Після аналізу записів маршу прийматимуть рішення про наступні кроки.

      Чому поляки організували марш?Націоналісти вийшли на вулиці, аби вшанувати пам'ять поляків, які загинули під час Волинської трагедії. Це кривавий конфлікт між Україною та Польщею під час Другої світової війни на Волині. Польські історики трактують ці події лише як антипольську акцію Української повстанської армії.

      В Україні наголошують на мотивах, що спонукали УПА до проведення такої акції, а також наголошують на "діях у відповідь", Зокрема, проти цивільного українського населення. Метою дій ОУН-УПА на Волині було, насамперед, бажання перешкодити майбутнім претензіям польського уряду на ці землі.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Волинська трагедія Новини Польщі Історія УПА
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