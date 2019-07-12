Антиукраїнська акція у Польщі: поліція зупинила націоналістів – відео

У Вроцлаві десятки націоналістів організували антиукраїнський марш. Однак влада міста за допомогою поліції зупинила акцію.

За інформацією місцевого видання Wyborcza.pl, націоналісти вийшли на вулиці міста, аби "вшанувати пам'ять чоловіків і жінок, молодих і старих поляків, яких не вбивала і не депортувала радянська влада до Сибіру, ​​а яких вбивали українці під час так званої "кривавої неділі".

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Організатором маршу є колишнім священником Яцеком Мендляром і одним з лідерів націоналістів Романом Зєлінським.



Антиукраїнський марш у Вроцлаві

Активісти вигукували антиукраїнські гасла та розпалювали ненависть до українців. Через це після кількох попереджень поліція зупинила акцію менш ніж годину від початку.

#Wroclaw Miejscy obserwatorzy rozwiązują zgromadzenie po kilkukrotnym ostrzeżeniu po pojawianiu się mowy nienawiści. Jacek Miedlar atakuje słownie urzędników - mówi ze to prowokacja. Policja zaczyna legitymować osoby które mimo wezwanie nie rozeszły się @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/bRy9EWplbu — Grazyna Wiatr (@grazwiatr) 11 липня 2019 р.

"Наші родичі померли, і ця жінка затикає нам рота, тому що бандерівців називаємо українцями, а яка є правда?" – відповів Мендляр на зауваження одного з представників влади міста.

#Wroclaw Miejscy urzędnicy zwracają uwagę organizatorom marszu na nowe nienawiści - padają wyzwiska i przekleństwa w kierunku urzędników @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/aj5CudxEtm — Grazyna Wiatr (@grazwiatr) 11 липня 2019 р.

Правоохоронці не застосовували силу. Після аналізу записів маршу прийматимуть рішення про наступні кроки.

Чому поляки організували марш?Націоналісти вийшли на вулиці, аби вшанувати пам'ять поляків, які загинули під час Волинської трагедії. Це кривавий конфлікт між Україною та Польщею під час Другої світової війни на Волині. Польські історики трактують ці події лише як антипольську акцію Української повстанської армії.



В Україні наголошують на мотивах, що спонукали УПА до проведення такої акції, а також наголошують на "діях у відповідь", Зокрема, проти цивільного українського населення. Метою дій ОУН-УПА на Волині було, насамперед, бажання перешкодити майбутнім претензіям польського уряду на ці землі.