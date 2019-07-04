Польща розшукує свідків "геноциду з боку ОУН-УПА"

Польський Інститут національної пам’яті оголосив про пошуки потерпілих осіб і свідків "геноциду, скоєного в період 1939–1945 років членами ОУН-УПА". Йдеться про Волинську трагедію.

Розслідування у справі "злочинів геноциду, скоюваних на території Волинського воєводства в період 1939–1945 років членами ОУН-УПА та іншими особами-співучасниками" займається Комісія з розслідування злочинів проти польського народу.

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У прес-службі посольства Польщі у Києві повідомили, що йдеться про вбивства кількадесятьох тисяч чоловіків, жінок і дітей польської національності.

Також мовиться про "фізичне, психічне знущання над поляками, знищення чи викрадення їхнього майна, а також застосування інших репресій та нелюдських вчинків задля створення умов життя, що несло загрозу їх фізичного винищення". Всі ці дії, як наголошує відомство, змушувало поляків залишати свої оселі й тікати з території Волинського воєводства.

До слова, 26 березня в Україні набули чинності поправки до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Згідно з законодавством, бійці Української повстанської армії офіційно є учасниками бойових дій.

У посольстві звернулися до свідків, аби ті поділилися фотографіями, інформацією та документами, які стосуються "геноциду".

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Що відомо про Волинську трагедію?

Це кривавий конфлікт між Україною та Польщею під час Другої світової війни на Волині. Протистояння відбувалося на території Волині, східної Галичини, Холмщини, Підляшшя, Надсяння, Лемківщини. Польські історики трактують ці події лише як антипольську акцію Української повстанської армії.

В Україні наголошують на мотивах, що спонукали УПА до проведення такої акції, а також приділяють значну увагу "діям у відповідь", у тому числі й проти цивільного українського населення. Метою дій ОУН-УПА на Волині було, насамперед, бажання перешкодити майбутнім претензіям польського уряду на ці землі.

За польськими підрахунками, під час цієї трагедії загинуло щонайменше 35 тисяч поляків. Українців загинуло до кілької тисяч.

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