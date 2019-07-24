У Польщі зібрали допомогу для родини українця, який загинув на заробітках

Українець Василь Черней загинув, перебуваючи на заробітках у Польщі. Його тіло знайшли лісники неподалік міста Вонгровєц у Великопольському воєводстві. Місцеві правоохоронці з'ясували, що йому стало погано у спекотний червневий день. Громадянка Польщі, яка працевлаштувала українця, заборонила підлеглим викликати швидку і просто вивезла у ліс, де й залишила.

У Польщі зібрали допомогу для Василя Чернея у розмірі майже 600 тисяч злотих, що дорівнює близько 4 мільйонам 200 тисячам гривень, повідомляє "Радіо Свобода".

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У чоловіка залишились троє неповнолітніх дітей – дочки, яким по 12 і 7 років, і 9-річний син. Відтак протягом 11 років, поки найменша дитина покійного не досягне повноліття, родина Василя Чернея щомісяця отримуватиме 2 тисячі злотих – близько 14 тисяч гривень.

Крім того, якщо діти покійного здобуватимуть вищу освіту, то кожен з них отримуватиме 1,5 тисячі злотих щомісяця – майже 10 тисяч гривень.

Нам вперше вдалося зібрати таку велику суму матеріальної підтримки. Допомога родині загиблого українця – це людський вимір солідарності, це реакція на негідність,

– наголосив почесний консул України у Познані Вітольд Горовський.

На прохання допомогти родині покійного українського заробітчанина Василя Чернея відгукнулися близько 5,5 тисяч поляків.

Що відомо про загибель Василя Чернея?Василь Черней, як і більшість його односельчан, постійно їздив на заробітки. Останнім часом працював на підприємстві у Польщі. Одного спекотного дня він повідомив співробітникам про погане самопочуття, а ті попросили їхню працедавицю викликати карету швидкої. Натомість жінка, імовірно, побоюючись великих штрафів за нелегального працівника, відпустила усіх додому, а сама повезла Василя до лісу.



13 червня тіло українця знайшов лісник. Трагедія набула широкого розголосу у польському суспільстві. Нині слідство встановлює, чи був ще живим Василь Черней, коли його вивозили до лісу, а польській роботодавиці загрожує до 5 років за ґратами.