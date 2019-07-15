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      У Варшаві підпалили дім українців та розписали стіни образливими гаслами: фото

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      У Варшаві кинули коктейль Молотова у квартиру українців: фото ілюстративне
      У Варшаві кинули коктейль Молотова у квартиру українців: фото ілюстративне / rg.ru

      У Варшаві невідомі кинули коктейль Молотова до квартири українських заробітчан. Крім того, зловмисники розписали стіни під'їзду, в якому живуть українці, образливими гаслами. У них заробітчан закликають покинути Польщу та називають "українськими курвами".

      Українці, двері квартири яких підпалили, допомагають будувати другу гілку метро у Варшаві, повідомляє Центр моніторингу проявів расизму і ксенофобії.

      До слова: У Польщі працедавиця вивезла українця помирати у ліс, їй загрожує 5 років

      Написи, якими обмалювали стіни під'їзду: дивитись фото

      У відповідь українці написали відкритий лист-звернення до поляків, у якому наголошують, що не розуміють, чому їх ображають.

      Поляки будують за кордоном, а ми спільно з турками будуємо станцію метро для вас. Ми приїхали за хлібом, і не хочемо його безкоштовно. Ми важко працюємо на глибині 25 метрів під землею, аби заробити гроші. Ми важко працюємо, завдяки чому ви маєте можливість працювати на більш оплачуваній роботі. А сьогодні нам підпалили дім. Ми відчуваємо загрозу,
      – написали потерпілі.

      Інцидентом займаються польські правоохоронні органи.

      У коментарях під повідомленням поляки висловлюють співчуття заробітчанам та просять пробачення.

      Мені дуже соромно. Я дуже перепрошую за свою країну, – написала одна з користувачок.

       

      Інциденти з Українцями в Польщі:
      blog_ava
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      Теги: Новини України Заробітчани Новини Польщі
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