У Варшаві підпалили дім українців та розписали стіни образливими гаслами: фото

У Варшаві невідомі кинули коктейль Молотова до квартири українських заробітчан. Крім того, зловмисники розписали стіни під'їзду, в якому живуть українці, образливими гаслами. У них заробітчан закликають покинути Польщу та називають "українськими курвами".

Українці, двері квартири яких підпалили, допомагають будувати другу гілку метро у Варшаві, повідомляє Центр моніторингу проявів расизму і ксенофобії.

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Написи, якими обмалювали стіни під'їзду: дивитись фото

У відповідь українці написали відкритий лист-звернення до поляків, у якому наголошують, що не розуміють, чому їх ображають.

Поляки будують за кордоном, а ми спільно з турками будуємо станцію метро для вас. Ми приїхали за хлібом, і не хочемо його безкоштовно. Ми важко працюємо на глибині 25 метрів під землею, аби заробити гроші. Ми важко працюємо, завдяки чому ви маєте можливість працювати на більш оплачуваній роботі. А сьогодні нам підпалили дім. Ми відчуваємо загрозу,

– написали потерпілі.

Інцидентом займаються польські правоохоронні органи.

У коментарях під повідомленням поляки висловлюють співчуття заробітчанам та просять пробачення.

Мені дуже соромно. Я дуже перепрошую за свою країну, – написала одна з користувачок.