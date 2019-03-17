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      У Польщі через обвал стіни загинув українець

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      У Польщі загинув українець
      У Польщі загинув українець / Ілюстративне фото

      Під час будівельних робіт біля замку Вавель у Кракові трапився зсув ґрунту, через що обвалилася стіна. Постраждали близько 10 людей, але один з них, на жаль, загинув. Польські ЗМІ повідомили, що він був громадянином України.

      Оперативний приїзд рятувальників та майже година спроб реанімувати 45-річного чоловіка не допомогли врятувати йому життя. Про це повідомила Gazeta Krakowska.

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      Місцеві чиновники зазначають, що будівельні роботи біля замку Вавель у Кракові виконували з дотриманням усіх норм безпеки та під наглядом контролюючих органів. Усі робітники були тверезими. Однак зсуву ґрунту, а за ним і обвалу стіни не вдалося уникнути.

      Пожежники та рятувальники прибули негайно, застосували гідравлічні та пневматичні інструменти, щоб визволити людину з-під завалів. Усього на це знадобилося вісім хвилин. Але потім спроби медиків реанімувати українця, який зазнав серйозних травм, були безуспішними.

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Польщі Заробітчани Жертви
      Джерело: 24 Канал
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