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      Гранатомет та цілий арсенал боєприпасів у пакетах для сміття виявили на Західній Україні

      65 Читать новость на русском
      На Рівненщині знайшли склад зброї
      На Рівненщині знайшли склад зброї / Національна поліція

      Небезпечну знахідку – гранатомет, вибухові пристрої, патрони – знайшли у закинутому будинку села Гільча Перша Здолбунівського району Рівненської області.

      Про це повідомив Відділ комунікації поліції Рівненщини 16 березня 2019 року.

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      Вибухотехніки знайшли цілий склад небезпечної зброї

      – 60 патронів калібру 7,62 міліметра (підходять як для кулемета, так і для снайперської гвинтівки),
      – 14 корпусів гранат Ф-1 та один корпус гранати РГД-5,
      – гранатомет РПГ-26.

      Усі боєприпаси акуратно невідомі зловмисники "дбайливо" обгорнули у поліетиленові пакети для сміття та закопали у пісок під стіною будинку. 

      Гранати
      Гранати загорнули у поліетиленові пакети для сміття та закопали у піску

      Розпочато кримінальне провадження, знайдену зброю відправили на експертизу. У першу чергу встановлюватимуть власника будинку та походження боєприпасів.

      Патрони
      Патрони калібру 7,62 міліметра – підходять і для кулемета, і для снайперської гвинтівки

      Дивіться оперативне відео поліції про знахідку арсеналу зброї на Рівненщині:

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Рівне Поліція Зброя Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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