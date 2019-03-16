Гранатомет та цілий арсенал боєприпасів у пакетах для сміття виявили на Західній Україні

Небезпечну знахідку – гранатомет, вибухові пристрої, патрони – знайшли у закинутому будинку села Гільча Перша Здолбунівського району Рівненської області.

Про це повідомив Відділ комунікації поліції Рівненщини 16 березня 2019 року.

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Вибухотехніки знайшли цілий склад небезпечної зброї:

– 60 патронів калібру 7,62 міліметра (підходять як для кулемета, так і для снайперської гвинтівки),

– 14 корпусів гранат Ф-1 та один корпус гранати РГД-5,

– гранатомет РПГ-26.

Усі боєприпаси акуратно невідомі зловмисники "дбайливо" обгорнули у поліетиленові пакети для сміття та закопали у пісок під стіною будинку.



Гранати загорнули у поліетиленові пакети для сміття та закопали у піску

Розпочато кримінальне провадження, знайдену зброю відправили на експертизу. У першу чергу встановлюватимуть власника будинку та походження боєприпасів.



Патрони калібру 7,62 міліметра – підходять і для кулемета, і для снайперської гвинтівки

Дивіться оперативне відео поліції про знахідку арсеналу зброї на Рівненщині: