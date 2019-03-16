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      Гранатомет и целый арсенал боеприпасов в пакетах для мусора обнаружили в Западной Украине

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      На Ровенщине нашли склад оружия
      На Ровенщине нашли склад оружия / Национальная полиция

      Опасную находку – гранатомет, взрывные устройства, патроны – нашли в заброшенном доме села Гильча Перша Здолбуновского района Ровенской области.

      Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Ровенщины 16 марта 2019 года.

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      Взрывотехники нашли целый склад опасного оружия:

      – 60 патронов калибра 7,62 миллиметра (подходят как для пулемета, так и для снайперской винтовки),
      – 14 корпусов гранат Ф-1 и один корпус гранаты РГД-5,
      – гранатомет РПГ-26.

      Все боеприпасы неизвестные злоумышленники "бережно" обернули в полиэтиленовые пакеты для мусора и закопали в песок под стеной дома.

      Гранати
      Гранаты завернули в полиэтиленовые пакеты для мусора и закопали в песке

      Начато уголовное производство, найденное оружие отправили на экспертизу. В первую очередь будут устанавливать владельца дома и происхождение боеприпасов.

      Патрони
      Патроны калибра 7,62 миллиметра – подходят и для пулемета, и для снайперской винтовки

      Смотрите оперативное видео полиции о находке арсенала оружия на Ровенщине:

       

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      Теги: Криминальные новости Оружие Полиция Ровно Новости Украины
      Источник: 24 канал
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