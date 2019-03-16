Гранатомет и целый арсенал боеприпасов в пакетах для мусора обнаружили в Западной Украине
Опасную находку – гранатомет, взрывные устройства, патроны – нашли в заброшенном доме села Гильча Перша Здолбуновского района Ровенской области.
Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Ровенщины 16 марта 2019 года.
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Взрывотехники нашли целый склад опасного оружия:
– 60 патронов калибра 7,62 миллиметра (подходят как для пулемета, так и для снайперской винтовки),
– 14 корпусов гранат Ф-1 и один корпус гранаты РГД-5,
– гранатомет РПГ-26.
Все боеприпасы неизвестные злоумышленники "бережно" обернули в полиэтиленовые пакеты для мусора и закопали в песок под стеной дома.
Гранаты завернули в полиэтиленовые пакеты для мусора и закопали в песке
Начато уголовное производство, найденное оружие отправили на экспертизу. В первую очередь будут устанавливать владельца дома и происхождение боеприпасов.
Патроны калибра 7,62 миллиметра – подходят и для пулемета, и для снайперской винтовки
Смотрите оперативное видео полиции о находке арсенала оружия на Ровенщине: