Гранатомет и целый арсенал боеприпасов в пакетах для мусора обнаружили в Западной Украине

Опасную находку – гранатомет, взрывные устройства, патроны – нашли в заброшенном доме села Гильча Перша Здолбуновского района Ровенской области.

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Ровенщины 16 марта 2019 года.

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Взрывотехники нашли целый склад опасного оружия:

– 60 патронов калибра 7,62 миллиметра (подходят как для пулемета, так и для снайперской винтовки),

– 14 корпусов гранат Ф-1 и один корпус гранаты РГД-5,

– гранатомет РПГ-26.

Все боеприпасы неизвестные злоумышленники "бережно" обернули в полиэтиленовые пакеты для мусора и закопали в песок под стеной дома.



Гранаты завернули в полиэтиленовые пакеты для мусора и закопали в песке

Начато уголовное производство, найденное оружие отправили на экспертизу. В первую очередь будут устанавливать владельца дома и происхождение боеприпасов.



Патроны калибра 7,62 миллиметра – подходят и для пулемета, и для снайперской винтовки

Смотрите оперативное видео полиции о находке арсенала оружия на Ровенщине: