В Николаеве произошла стрельба на McDrive: есть пострадавший

В Николаеве возле McDonald's по улице Адмирала Макарова произошла перестрелка между мужчинами. В результате один из них пострадал.

Правоохранители выяснили, что ссора возникла между 38-летним водителем Ford и 35-летним пассажиром Dewoo Lanos, которые стояли в очереди на McDrive.

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Конфликт возник на почве "внезапно возникших неприязненных отношений". Один из николаевцев выстрелил в оппонента из травматического оружия. Он ранил мужчину в грудь.

Раненый мужчина госпитализирован, а другой участник происшествия доставлен в отделение полиции и дает показания.

Полицейские изъяли оружие и направили его на экспертное исследование.



На место стрельбы сразу приехали полицейские

Сейчас продолжаются следственные действия. Открыто уголовное производство за умышленное легкое телесное повреждение.

Недавно в Николаеве пятеро молодых людей в балаклавах в возрасте от 15 до 18 лет устроили драку, которая сопровождалась стрельбой.