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      В Николаеве со сцены выкинули студента, который заявил, что купил свой диплом: видео

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      В Николаеве студент со сцены заявил, что купил свой диплом
      В Николаеве студент со сцены заявил, что купил свой диплом / Кадры из видеозаписи

      В Николаеве студент Черноморского университета имени Петра Могилы заявил, что купил диплом об окончании учреждения высшего образования. Произошло это прямо во время церемонии вручения дипломов.

      Студент факультета физического воспитания и спорта в состоянии алкогольного опьянения заявил, что работал в Польше, где заработал денег и заплатил за диплом 350 долларов, сообщает niklife.

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      После этих слов студент разорвал свой документ. Сначала у парня пытался отобрать микрофон декан факультета Андрей Чорнозуб, а затем студента столкнули со сцены другие студенты. Однако тот не успокоился, и продолжал свое "выступление" до тех пор, пока его не выгнали из актового зала.

      Смотрите видео, на котором студент заявил, что купил свой диплом:

      Через некоторое время декан Чернозуб сообщил Facebook, что обратился в полицию с просьбой разобраться, действительно ли студент купил свой диплом.

      "Услышав это, я не смог смириться и решил написать заявление в полицию. Если действительно такой факт на нашем факультете имеет место, хотелось бы, чтобы виновные были наказаны", – заявил декан.

      Он заявил также, что студент заблаговременно установил видеокамеру под сценой. Следовательно, по мнению декана, заявление студента было запланированной провокацией для дискредитации университета.

       

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      Теги: Коррупция Новости Украины Новости Николаева Скандал Студенты Образование
      Источник: 24 Канал
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