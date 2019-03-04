В Николаеве со сцены выкинули студента, который заявил, что купил свой диплом: видео

В Николаеве студент Черноморского университета имени Петра Могилы заявил, что купил диплом об окончании учреждения высшего образования. Произошло это прямо во время церемонии вручения дипломов.

Студент факультета физического воспитания и спорта в состоянии алкогольного опьянения заявил, что работал в Польше, где заработал денег и заплатил за диплом 350 долларов, сообщает niklife.

Читайте также: Секс-скандал в КНУ Шевченко: почему преподавателя обвиняют в домогательствах

После этих слов студент разорвал свой документ. Сначала у парня пытался отобрать микрофон декан факультета Андрей Чорнозуб, а затем студента столкнули со сцены другие студенты. Однако тот не успокоился, и продолжал свое "выступление" до тех пор, пока его не выгнали из актового зала.

Смотрите видео, на котором студент заявил, что купил свой диплом:

Через некоторое время декан Чернозуб сообщил Facebook, что обратился в полицию с просьбой разобраться, действительно ли студент купил свой диплом.

"Услышав это, я не смог смириться и решил написать заявление в полицию. Если действительно такой факт на нашем факультете имеет место, хотелось бы, чтобы виновные были наказаны", – заявил декан.

Он заявил также, что студент заблаговременно установил видеокамеру под сценой. Следовательно, по мнению декана, заявление студента было запланированной провокацией для дискредитации университета.