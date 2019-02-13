Секс-скандал в КНУ Шевченко: почему преподавателя обвиняют в домогательствах

Преподавателя ботаники Петра Романенко обвиняют в систематических флиртах к девушкам-студенткам. Студенты Института биологии и медицины Киевского национального университета им. Т. Шевченко требуют его увольнения с должности.

В том, что произошло и как университет реагирует на домогательства, разбирались журналисты 24 канала.

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История конфликта

Первой подняла этот вопрос студентка 2-го курса Института биологии и медицины Клементина Квиндт. По ее словам, кандидат биологических наук и доцент Петр Романенко домогался студенток во время практики в Каневе 2018 года. А также в течение прошлых лет, начиная с 2012 года.

"Во время теоретических занятий в Киеве он не обращал внимания на личное пространство студенток, подсаживался за парты, слишком близко подходил и обнимал, когда показывал как работать с микроскопом", – написала студентка в своем блоге.

Во время практики в Каневском природном заповеднике, по ее словам, преподаватель обещал поставить зачет студентке, "если такая красивая", неоднократно проявлял сексуальный интерес, иногда в состоянии алкогольного опьянения.

Студентка также провела параллели между случившимся в 2012-2013 и 2018 годах. В частности, речь идет о случаях, когда преподаватель неоднократно заходил в комнаты студенток без их разрешения:

"Петр Александрович во время занятий шутит со студентами, что придет к одним девушкам ночью в комнату, потому что у него есть ключи. И приходит однажды после отбоя. Подсаживается на кровать, инициирует разговор, кладет руки на колени. Девушка призналась, что потом всю практику боялась и плохо спала".

Ситуация, как писала Квиндт, повторилась и в 2018 году – преподаватель много раз заходил к девушкам в комнаты без разрешения. "Одну из них он неуместно касался, пытался погладить ягодицы. Директор заповедника молчал. Девушка немела. Она – несовершеннолетняя. Романенко 48 лет", – описывает автор инцидент, который имел место, когда преподаватель сидел со студентками у костра.

Позже в СМИ появилась еще одна история, рассказанная одной из студенток. О том, как доцент приехал на одну из экскурсий со студентами пьяным в компании друзей. "От него пахло перегаром, он шатался и бухал водку из горла. Я и еще одна девушка лежали на плечах у моего друга Ивана. Романенко это заметил и сказал: "Ваня, что-то девочки заскучали. Может, ты пойдешь в комнату и сделаешь им куннилингус? Только давайте вы будете кончать тихо, чтобы никто не услышал", – рассказала девушка.

Также Квиндт заявляет о том, что в 2013 году Романенко угрожал с топором в руках одному из парней, который пытался стать на защиту девушки, отчислением из университета. Однако ни студента, ни преподавателя, в конце концов, не выгнали:

"Романенко прижимает к себе студентку, подседает к ней, флиртует. Друг девушки говорит: "Прекратите это немедленно". Далее Романенко берет топор, просит парня отойти для разговора. Романенко говорит:

– Я делаю все, что мне хочется. И им.

– Вы насилуете. Физически и морально. Мне это не нравится.

– Я тебя выгоню из института, ты мне такое говорить будешь?"

Комиссия для проверки

В 2018 году студенты 1-го курса положили на стол начальника практики Владлена Трохимца заявление с требованием отстранить Романенко от работы. Но его отстранили от преподавания во время практики. 24 января 2019 года студенты обратились напрямую к директрисе учебно-научного центра Людмиле Остапченко, которая пообещала разобраться в ситуации.

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28 января на заседании студенческого парламента КНУ вопрос об обвинении Романенко в сексуальных домогательствах решили не рассматривать после того, как на заседание пришли омбудсмены и журналисты. Студентки, которые были, по их словам, жертвами домогательств, подошли к трибуне на заседании с требованием поднять этот вопрос. Но члены студпарламента покинули заседание.

Однако уже 29 января состоялось закрытое заседание специальной комиссии университета Шевченко, которую возглавил проректор вуза по научно-педагогической работе Владимир Бугров. Заседание было закрытым для журналистов и студентов не с биологического факультета. Комиссия должна была принять окончательное решение относительно обвиняемого в сексуальных домогательствах Романенко. В заявлении, которое подписали студенты и которое рассматривает комиссия, содержатся свидетельства причастности преподавателя к сексуальным домогательствам. Клементина Квиндт сообщила, что планирует идти с соответствующим заявлением в суд.

Люди боятся, что их исключат, люди боятся, что им испортят жизнь. А я ничего не боюсь. Не боюсь, что меня исключат, что мне будут угрожать. А мне уже угрожают. Мне не страшно. Я знаю, что я смогу наказать человека, который сделал очень много плохого, и я сделаю максимум для того, чтобы суд вынес справедливое решение,

– сказала она.

Позиция преподавателя

В то же время Романенко утверждает, что со своей стороны не делал ничего, что могло быть веской причиной для обливания его грязью.

По сообщению Квиндт, "при разговоре с тремя активистами он признался в содеянном, попросил прощения и сказал, что напишет заявление – по собственному желанию уйдет из ННЦ".

Директор института Людмила Остапченко в комментариях СМИ отмечала, что преподаватель является хорошим специалистом по ботанике и раньше не сталкивался с подобными жалобами в свой адрес. После выздоровления он будет бороться за защиту своей чести и достоинства в суде, если будет такая потребность.

Позиция Института

Как рассказал сайту 24 канала глава комиссии, которая занялась проверкой информации, заместитель директора Института по научно-педагогической работе Тарас Компанец, комиссия рассматривала те данные, которые были приведены в статье студентки. По его словам, никаких заявлений к публикации материала студенты к дирекции не подавали.

Он пояснил, что в тот же вечер, когда комиссия начала работать, состоялось общение с автором публикации. В присутствии директора Института Квиндт сама признала, что опубликовала некоторые непроверенные данные. "Она за это извинилась и пообещала исправить непроверенную информацию. Часть информации, которая приводится в этой публикации, в принципе не может быть проверена", – добавил Компанец.

Комиссия постановила, что Романенко Петр Александрович, если он признает приведенную информацию как правдивую, должен признать это публично и принести извинения. После того к нему будут применяться другие меры. Если эта информация не является достоверной, то он должен это доказать правовыми средствами. Потому что вопрос сексуальных домогательств должен рассматриваться правоохранительными органами,

– сказал он, отметив, что комиссия однозначно осуждает все проявления насилия.

По словам главы комиссии, Романенко сейчас действительно находится на больничном. Скоро больничный должен завершиться. В день инцидента, когда автор статьи с подругами к нему подошли и начали его обвинять, ему вызвали "скорую помощь", которая констатировала сердечный приступ.

Романенко пока написал обращение о защите нарушенных прав на имя директора. Сам преподаватель считает, что по неизвестным ему причинам оказался под моральным и психологическим давлением студентов.

Реакция на скандал в университете Шевченко

Мнения относительно инцидента с преподавателем разделились. Одни считают, что обвинения в сторону Романенко не имеют доказательств (кроме слов самих девушек) и имеют целью банально подорвать репутацию преподавателя и сделать себе на этом имя. Другие – что мириться с флиртами к женщинам без разрешения нельзя. По их мнению, утверждения "женщина сама виновата", "нет состава преступления", "все это ложь и провокация", беспочвенны: если вина преподавателя будет доказана, он должен понести ответственность, а студенты должны быть ограждены от насилия.

"Никакие "она сама виновата" не должны даже появляться у людей в голове. Чем она виновата? Пришла в шортах, и у него, простите, встал? Ну это доказывает, что он не может находиться в обществе, он опасен для него", – убежден автор заметки в телеграм-чате студентов КНУ.