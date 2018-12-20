Самые громкие секс-скандалы 2018 года, о которых писали все СМИ

2018 год оказался богатым на скандалы, которые были вызваны обвинениями в сексуальных домогательствах или насилии по всему миру. Журналисты 24 канала разобрались в громких скандалах, о которых сплетничали все.

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в 2018 году стал одним из эпицентров скандалов с сексуальным подтекстом.

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Скандалов было сразу несколько, часть из них была связана с тем, что женщины подавали в суд иски о домогательствах. Так, например, Саммер Зервос – участница реалити-шоу "Кандидат", ведущим которого и был сам Трамп, – заявила о своих претензиях ещё в октябре 2016 года. Она обвинила Трампа в том, что он пытался целовать и хватать её в гостиничном номере в Беверли-Хиллз. Когда Трамп отверг обвинения, адвокат Зервос Глория Оллред потребовала опровержения. Поскольку его не было, юрист заявила, что "время вышло". В январе 2017 года Зервос подала иск в суд. В сентябре 2018 года стал известно, что Трамп представит суду письменные показания по делу о сексуальных домогательствах.

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Модель Playboy Карен Макдугал – также одна из трёх женщин, обратившихся в суд из-за сексуальных отношений с Трампом. Она обратилась в суд, чтобы отменить запрет на публикации истории своего романа с Трампом. Этим запретом модель связало издание, принадлежащее близкому другу Трампа – они заплатили девушке 150 тысяч долларов за право эксклюзивной публикации её истории, историю не опубликовали, но модель лишили возможности обсуждать подробности отношений с теперь уже действующим президентом США.

Самый громкий скандал вокруг Трампа закрутила звезда порнофильмов Сторми Дэниелс, которая очень реалистично описала все подробности об отношениях с Трампом в 2006 году в своей книге под названием "Полное разоблачение". По словам актрисы, когда Трамп стал заметным кандидатом на высший пост в Америке в 2016 году, она стала бояться за свою безопасность из-за истории отношений с ним. Тем более, за год до того ей уже угрожали, заставляя молчать об отношениях с Трампом. В конце концов, в день выборов она согласилась подписать соглашение о неразглашении за 130 тысяч долларов. Актриса отметила в своих мемуарах, что ей было неловко каждый раз, когда она видела Трампа по телевизору: "У меня был секс с этим, – говорила я себе. Каждый раз". Президент США Дональд Трамп отрицает, что имел какие-либо отношения с Дэниелс. Хотя он признал, что лично приказал адвокату Майклу Коэну заплатить актрисе за её молчание. При этом детектор лжи, тест на котором согласилась пройти актриса, подтвердил, что она говорит правду.

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Бретт Кавано

Бурную реакцию вызвал также скандал, который разгорелся вокруг Бретта Кавано, которого Дональд Трамп выдвинул в состав Верховного суда США. Кристин Блейз Форд – профессор психологии из Университета Пало-Альто – обвинила Кавано в сексуальном насилии. Она рассказала журналистам, что Кавано затащил её в постель и попытался раздеть, когда они оба были подростками. Форд утверждает, что сумела убежать от Кавано, который слишком сильно её прижимал собой к постели, но она боялась, что он может её "нечаянно убить". Сам Кавано все обвинения отрицает.

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Однако заявление профессора Форд спровоцировало скандал буквально международного масштаба – в США прошли массовые акции протеста против Кавано и его назначения. На своих страницах в соцсетях Форд поддержали влиятельные звезды, такие как Ева Лонгория, Натали Портман, Джессика Честейн, Джейн Фонда, Керри Вашингтон, Джейми Ли Кертис и другие звезды. И это привлекло внимание мира к Кавано. Впрочем, несмотря на массовые протесты, его кандидатура всё же был утверждена сенатом и он получил пост судьи Верховного суда в США.

Харви Вайнштейн

Самый громкий скандал Голливуда, который начался еще в 2017 году, получил своё продолжение в этом году. Более 100 женщин обвинили известного продюсера Харви Вайнштейна в домогательствах. После огласки в США началась масштабная кампания против сексуального насилия. Число жертв, которые заявляли о домогательствах и насилии со стороны Вайнштейна, постоянно увеличивалось.

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Осенью 2018 польская экс-модель заявила, что похотливый американец домогался её, когда ей было всего 16. По словам жертвы домогательств, которая в деле фигурирует под именем Джейн Доу, она отказалась от секса с Харви Вайнштейном, после чего он пришел в бешенство, однако отпустил её.

Харви Харви Вайнштейн и жертвы его сексуальных домогательств

Вайнштейну предъявлены официальные обвинения, правда, только в совершении трёх преступлений сексуального характера. А вскоре после этого – отпустили под залог в один миллион долларов. Сам продюсер в течение всего времени любую свою вину отрицает. Впрочем его жена – модель и актриса Джорджина Чапмен – из-за этого скандала ушла от мужа.

Кевин Спейси

Еще один громкий голливудский скандал, получивший продолжение в 2018 году – обвинения в сексуальных домогательствах, которые выдвинули против известного актёра Кевина Спейси. В конца 2017 года года о них заявили несколько мужчин и женщин. В частности, актер фильма "Стартрек" Энтони Рэпп обвинил Спейси в домогательствах 30-летней давности. На тот момент Энтони было всего 14 лет. В ответ Спейси признался в нетрадиционной ориентации. Актер признал вину, извинился и пошёл лечиться от сексуальной зависимости. Полиция Лос-Анджелеса передала все материалы в прокуратуру относительно обвинений Спейси.



Кевин Спейси и жертвы его сексуальных домогательств

После этого коллеги Спейси по сериалу "Карточный домик" обвинили актера в домогательствах, а создатели сериала, благодаря которому Спейси знают по роли Фрэнка Андервуда, приостановили съемки на неопределённый период и объявили, что новый сезон "Карточного домика" станет последним. Компания Netflix прекратила всякое сотрудничество со Спейси и только в феврале возобновила съемки. Из нескольких первых тизеров стало известно, что главной героиней теперь станет Робин Райт в роли Клэр Андервуд. Финальный шестой сезон сериала "Карточный домик" будет состоять из восьми серий.

Британские министры

Волна секс-скандалов в 2018 году продолжилась также в британском правительстве. В конце 2017 года там из-за них уволились сразу два министра – министр обороны Майкл Фэллон и руководитель аппарата британского премьер-министра Великобритании Терезы Мэй Дэмиан Грин. В 2018 году эта же участь постигла и министра по делам малого бизнеса Великобритании Эндрю Гриффитса. А все потому, что он прислал более двух тысяч сообщений непристойного характера двум официанткам и "предлагал им деньги за удовольствие".

Гриффитс, после объявления о своей отставке, также добавил, что хочет извиниться за своё поведение перед избирателями и премьер-министром страны Терезой Мэй и сообщил, что будет сейчас искать профессиональную помощь, чтобы предотвратить такое поведение в будущем.

Украинские госслужащие

В Украине без скандалов тоже не обошлось. Правда, выглядел наш скандал не так эффектно. В начале ноября в Facebook начали распространять пост студентки одного из киевских вузов Натальи Бурейко. Девушка умоляла о помощи. Мол, ей угрожал поклонник, с которым она познакомилась в соцсети. Писал человек с аккаунта Александра Варченко – руководителя департамента защиты экономики Нацполиции. На должности, что интересно, и находится и его жена Ольга Варченко. Она – первая заместитель главы Государственного бюро расследований. Супруги сразу заявили, что это фейк и попытка дискредитировать порядочную семью. Позже Наталья Бурейко на своей странице в Facebook написала пост с извинениями и попросила не беспокоить СМИ ни её саму, ни её семью. После того о ней ничего не было слышно.

В конце концов, стало известно, что по этому делу задержали политтехнолога Владимира Петрова и блогера Александра Барабошко. Дело против них ведет СБУ под наблюдением Главной военной прокуратуры. Касается оно не только скандала с домогательствами. О каких ещё эпизоды идёт речь – ни правоохранители, ни защитники не уточняют, ссылаясь на тайну следствия. Петрова и Барабошко обвиняют в нарушении тайны переписки или телефонных разговоров и неприкосновенности частной жизни, ложное сообщение о преступлении с искусственным созданием доказательств и влияния на правоохранителя с целью помешать его работе.

Барабошко избрали меру пресечения – 2 месяца ареста до 29 января с возможностью залога. 3 декабря за блогера внесли 3 миллиона гривен залога. А Петрову избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.