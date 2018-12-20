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      Найгучніші секс-скандали 2018 року, про які писали всі ЗМІ

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      Найгучніші секс-скандали 2018 року, про які писали всі ЗМІ
      Найгучніші секс-скандали 2018 року, про які писали всі ЗМІ / 24 канал

      2018 рік виявився багатим на скандали, які були спричинені звинуваченнями у сексуальних домаганнях чи насильствах по всьому світу. Журналісти 24 каналу розібралися у найгучніших скандалах, про які пліткували всі.

      Дональд Трамп

      Президент США Дональд Трамп у 2018 році став одним із епіцентрів скандалів із сексуальним підтекстом.

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      Скандалів було одразу кілька, частина з них була пов’язана із тим, що жінки подавали до суду позови про домагання. Так, наприклад, Саммер Зервос – учасниця реаліті-шоу "Кандидат", ведучим якого і був сам Трамп, – заявила про свої претензії ще у жовтні 2016 року. Вона звинуватила Трампа у тому, що він намагався цілувати і хапати її в готельному номері в Беверлі-Гіллз. Коли Трамп відкинув звинувачення, адвокат Зервос Глорія Оллред вимагала спростування. Оскільки його не було, юрист заявила, що "час вийшов". У січні 2017 року Зервос подала позов до суду. У вересні 2018 року стало відомо, що Трамп надасть суду письмові свідчення у справі про сексуальні домагання.

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      Модель Playboy Карен Макдугал – також одна з трьох жінок, які звернулися до суду через сексуальні стосунки з Трампом. Вона звернулась до суду, аби скасувати заборону на публікації історії свого роману із Трампом. Цією забороною модель зв’язало видання, що належить близькому другу Трампа – вони заплатили дівчині 150 тисяч доларів за право ексклюзивної публікації її розповіді, розповідь не опублікували, але модель позбавили можливості обговорювати подробиці стосунків із тепер уже президентом США.

      Найгучніший скандал навколо Трампа закрутила зірка порнофільмів Стормі Деніелс, яка дуже реалістично описала всі подробиці про відносини із Трампом у 2006 році у своїй книзі під назвою "Повне викриття". За словами актриси, коли Трамп став помітним кандидатом на найвищу посаду в Америці у 2016 році, вона почала боятися за свою безпеку через історію стосунків з ним. Тим більше, за рік до того їй вже погрожували, змушуючи мовчати про відносини з Трампом. Зрештою, в день виборів вона погодилася підписати угоду про нерозголошення за 130 тисяч доларів. Актриса зазначила в своїх мемуарах, що їй було ніяково кожного разу, коли вона бачила Трампа по телевізору: "У мене був секс з оцим, – говорила я собі. Щоразу". Президент США Дональд Трамп заперечує, що мав будь-які відносини з Деніелс. Хоча він визнав, що особисто наказав адвокату Майклу Коену заплатити актрисі за її мовчання. При цьому детектор брехні, тест на якому погодилась пройти акторка, підтвердив, що вона каже правду.

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      Бретт Кавано

      Бурхливу реакцію викликав також скандал, який розгорівся навколо Бретта Кавано, якого Дональд Трамп висунув до складу Верховного суду США. Крістін Блейз Форд – професор психології з Університету Пало-Альто – звинуватила Кавано у сексуальному насильстві. Вона розповіла журналістам, що Кавано затягнув її в ліжко і спробував роздягнути, коли вони обидва були підлітками. Форд стверджує, що зуміла звільнитися від Кавано, який занадто сильно її притискав собою до ліжка, проте вона боялася, що він може її "ненавмисно вбити". Сам Кавано всі звинувачення заперечує.

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      Однак заява професора Форд спровокувала скандал буквально міжнародного масштабу – у США пройшли масові акції протесту проти Кавано та його призначення. На своїх сторінках у соцмережах Форд підтримали впливові зірки, такі як Єва Лонгорія, Наталі Портман, Джессіка Честейн, Джейн Фонда, Керрі Вашингтон, Джеймі Лі Кертіс та інші зірки. І це привернуло увагу світу до Кавано. Втім, попри масові протести, його кандидатуру все ж було затверджено сенатом і він отримав пост судді Верховного суду у США.

      Гарві Вайнштейн

      Найгучніший скандал Голівуду, який розпочався ще у 2017 році, отримав своє продовження і цього року. Понад 100 жінок звинуватили відомого продюсера Гарві Вайнштейна у домаганнях. Після розголосу у США почалася масштабна кампанія проти сексуального насильства. Кількість жертв, які заявляли про домагання та насилля з боку Вайнштейна, постійно збільшувалась.

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      Восени 2018 року польська екс-модель заявила, що хтивий американець домагався її, коли їй було всього 16. За словами жертви домагань, яка у справі фігурує під ім’ям Джейн Доу, вона відмовилась від сексу з Гарві Вайнштейном, після чого він оскаженів, однак відпустив її.


      Гарві Вайнштейн і його жертви сексуальних домагань

      Вайнштейну висунули офіційні звинувачення, щоправда, лише у скоєнні трьох злочинів сексуального характеру. А невдовзі після того – відпустили під заставу в один мільйон доларів. Сам продюсер протягом всього часу будь-яку свою провину заперечує. Втім його дружина – модель та актриса Джорджина Чапмен – через цей скандал пішла від чоловіка.

      Кевін Спейсі

      Ще один гучний голлівудський скандал, який отримав продовження у 2018 році – звинувачення у сексуальних домаганнях, які висунули проти відомого актора Кевіна Спейсі. У кінці 2017 року про них заявили декілька чоловіків і жінок. Зокрема, актор фільму "Стартрек" Ентоні Репп звинуватив Спейсі у домоганнях 30-річної давнини. На той момент Ентоні було всього 14 років. У відповідь Спейсі зізнався в нетрадиційній орієнтації. Актор визнав провину, вибачився і пішов лікуватися від сексуальної залежності. Поліція Лос-Анджелеса передала всі матеріали в прокуратуру щодо звинувачень Спейсі.


      Кевін Спейсі і його жертви сексуальних домагань

      Після цього колеги Спейсі по серіалу "Картковий будинок" звинуватили актора у домаганнях, а творці серіалу, завдяки якому Спейсі знають за роллю Френка Андервуда, призупинили зйомки на невизначений період та оголосили, що новий сезон "Карткового будинку" стане останнім. Компанія Netflix припинила будь-яку співпрацю зі Спейсі і лише в лютому відновила зйомки. З кількох перших тизерів стало відомо, що головною героїнею тепер стане Робін Райт в ролі Клер Андервуд. Фінальний шостий сезон серіалу "Картковий будинок" складатиметься з восьми серій.

      Британські міністри

      Хвиля секс-скандалів у 2018 році продовжилась також у британському уряді. Наприкінці 2017 року там через них звільнились одразу два міністри – міністр оборони Майкл Феллон та керівник апарату британського прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей Деміан Грін. У 2018 році ця ж доля спіткала і міністра у справах малого бізнесу Великої Британії Ендрю Гріффітса. А все через те, що він надіслав більше двох тисяч повідомлень непристойного характеру двом офіціанткам та "пропонував їм гроші за задоволення".

      Гріффітс, після оголошення про свою відставку, також додав, що хоче вибачитися за свою поведінку перед виборцями й прем'єр-міністром країни Терезою Мей та повідомив, що зараз шукатиме професійну допомогу, аби запобігти такій поведінці у майбутньому.

      Українські держслужбовці

      В Україні без скандалів теж не обійшлось. Правда, виглядав наш скандал не так ефектно. На початку листопада у Facebook почали поширювати пост студентки одного з київських вишів Наталії Бурейко. Дівчина благала про допомогу. Мовляв, їй погрожував залицяльник, з яким познайомилася у соцмережі. Писав чоловік з акаунта Олександра Варченка – керівника департаменту захисту економіки Нацполіції. При посаді, що цікаво, і його дружина Ольга Варченко. Вона – перша заступниця голови Державного бюро розслідувань. Подружжя одразу заявило, що це фейк і спроба дискредитувати порядну родину. Пізніше Наталія Бурейко на своїй сторінці у Facebook написала пост-вибачення і попросила не турбувати ЗМІ ні її саму, ні її родину. Після того про неї нічого не було чути.

      Зрештою, стало відомо, що у цій справі затримали політтехнолога Володимира Петрова та блогера Олександра Барабошка. Справу проти них веде СБУ під наглядом Головної військової прокуратури. Стосується вона не лише скандалу з домаганнями. Про які ще епізоди йдеться – ані правоохоронці, ані захисники не уточнюють, посилаючись на таємницю слідства. Петрову та Барабошку закидають порушення таємниці листування чи телефонних розмов та недоторканності приватного життя, неправдиве повідомлення про злочин зі штучним створенням доказів та вплив на правоохоронця з метою перешкодити його роботі.

      Барабошку обрали запобіжний захід – 2 місяці арешту до 29 січня з можливістю застави. 3 грудня за блогера внесли 3 мільйони гривень застави. А Петрову обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

      Автор: Євгенія Мазур
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Статті Підсумки 2018 року Скандал Секс-скандал Згвалтування
      Джерело: 24 канал
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