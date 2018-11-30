Секс-скандал з домаганням студентки: політтехнологу Володимиру Петрову обрали запобіжний захід

Печерський суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 27 січня політтехнологу Володимиру Петрову, підозрюваному у справі про нібито сексуальні домагання заступника начальника відділу департаменту захисту економіки Нацполіціі Олександра Варченка до студентки КПІ.

Про це повідомляють журналісти 24 каналу.

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Олександру Барабошку обрали запобіжний захід – 2 місяці арешту до 29 січня з можливістю застави 3 мільйони гривень. Натомість політтехнологу Володимиру Петрову суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 27 січня.

Відзначимо, що соцмережі неоднозначно відреагували на переслідування блогерів. Так, журналіст Сергій Іванов вважає, що ця справа не має ніякого відношення до компетенції військової прокуратури.

Варто додати, що суд проходив у закритому режимі. Адвокати відмовилися повідомляти будь-які відомості, що пролунали в ході засідання суду.

Раніше 24 канал повідомляв, що 30 листопада у Печерському райсуді розглянули справи про секс-скандал зі співробітником Нацполіції Олександром Варченко.

У чому суть скандалу між чиновником Нацполіції та студенткою?На початку листопада у Facebook почали поширювати пост студенткиодного з київських вишів Наталії Бурейко. Дівчина благала про допомогу. Мовляв, їй погрожував залицяльник, з яким познайомилася у соцмережі. Писав чоловік з акаунта Олександра Варченка – керівника департаменту захисту економіки Нацполіції. При посаді, що цікаво, і його дружина Ольга Варченко. Вона – перша заступниця голови Державного бюро розслідувань. Подружжя одразу заявило, що це фейк і спроба дискредитувати порядну родину.



Пізніше Наталія Бурейко на своїй сторінці у Facebook написала пост-вибачення і попросила не турбувати ЗМІ ні її саму, ні її родину. Після того про неї нічого не було чути.



Експерти підозрюють, що це піар-кампанія дуржини Варченка Ольги. Між Варченко, яка у Бюро потрапила за протекцією Банкової, зокрема нардепа і "смотрящєго" за справами МВС Олександра Грановського, і її шефом Романом Трубою, кажуть, зараз напружені стосунки. А хід із вигаданим романом її чоловіка зробив Ольгу Варченко впізнаваною і дає більші можливості в ДБР.



До речі, саме боти і розповсюдили перший допис дівчини. Поширювати почали, як тільки інформація з'явилася. І вже за лічені хвилини допис Наталі, яка мала всього лиш три сотні друзів, розлетівся мережею.



У цій історії багато дивного. Наприклад, скріни із нібито розмови з Варченком у Tinder. У додатку можна завжди відстежити дату повідомлень, а тут жодних дат.



Наталія Бурейко та Олександр Варченко