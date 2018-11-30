Секс-скандал с домогательством студентки: политтехнологу Петрову избрали меру пресечения

Печерский суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 27 января политтехнологу Владимиру Петрову, подозреваемому в деле о якобы сексуальных домогательствах заместителя начальника отдела департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко к студентке КПИ.

Об этом сообщают журналисты 24 канала.

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Александру Барабошко избрали меру пресечения – 2 месяца ареста до 29 января с возможностью залога 3 миллиона гривен. А политтехнологу Владимиру Петрову суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 27 января.

Отметим, что соцсети неоднозначно отреагировали на преследование блогеров. Так, журналист Сергей Иванов считает, что это дело не имеет никого отношения к компетенции военной прокуратуры.

Стоит добавить, что суд проходил в закрытом режиме. Адвокаты отказались сообщать любые сведения, прозвучавшие в ходе заседания суда.

Ранее 24 канал сообщал, что 30 ноября в Печерском райсуде рассмотрели дело о секс-скандале с сотрудником Нацполиции Александром Варченко.

В чем суть скандала между чиновником Нацполиции и студенткой?

В начале ноября в Facebook начали распространять пост студентки одного из киевских вузов Наталии Бурейко. Девушка умоляла о помощи. Мол, ей угрожал ухажер, с которым познакомилась в соцсети. Писал мужчина с аккаунта Александра Варченко – руководителя Департамента защиты экономики Нацполиции. На должности в том же департаменте, что интересно, и его жена Ольга Варченко. Она – первый заместитель председателя Государственного бюро расследований. Супруги сразу заявили, что это фейк и попытка дискредитировать порядочную семью.



Позже Наталья Бурейко на своей странице в Facebook написала пост-извинение и попросила не беспокоить СМИ ни ее саму, ни ее семью. После того о ней ничего не было слышно.



Эксперты подозревают, что это пиар-кампания жены Варченко Ольги. Между Варченко, которая в Бюро попала по протекции Банковой, в частности нардепа и "смотрящего" за делами МВД Александра Грановского, и ее шефом Романом Трубой, говорят, сейчас напряженные отношения. А ход с вымышленным романом ее мужа сделал Ольгу Варченко узнаваемой и дает большие возможности в ГБР.



Кстати, именно боты и распространили первое сообщение девушки. Распространять начали, как только информация появилась. И уже за считанные минуты сообщение Натальи, у которой было всего лишь три сотни друзей, разлетелось по сети.



В этой истории много странного. Например, скрины из якобы разговора с Варченко в Tinder. В приложении можно всегда отследить дату сообщений, а здесь никаких дат.



Наталья Бурейко и Александр Варченко