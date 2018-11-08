Секс-скандал с сотрудником Нацполиции: в чем суть интернет-баталий и кто за этим стоит

Вечером 7 ноября в Facebook начали распространять пост студентки одного из киевских вузов Наталии Бурейко. Девушка умоляла о помощи. Мол, ей угрожал ухажер, с которым познакомилась в соцсети. Писал мужчина с аккаунта Александра Варченко – руководителя Департамента защиты экономики Нацполиции.

При должности, что интересно, и его жена Ольга Варченко. Она – первый заместитель председателя Государственного бюро расследований. Супруги сразу заявили, что это фейк и попытка дискредитировать порядочную семью. А в сети начали писать, что и девушки такой на имя Наталья Бурейко не существует. Журналисты 24 канала взялись распутать эту историю со многими неизвестными и отправились на поиски Натальи, которая, написав пост (а потом его удалив), замолчала в соцсети.

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Такой подарок получила третьекурсница химического факультета Киевского политеха Наталья Бурейко от ухажера в соцсети для знакомств Tinder.

"Подарок", который получила Наталья

Угрожал ей якобы чиновник Национальной полиции Александр Варченко. Ему 41 год, искал молодую девушку и был готов ее обеспечить. По крайней мере, так было написано на его странице. Мужчина засыпал девушку комплиментами и щеголял связями в полиции. А потом настоял на интимных отношениях.

Пост, который Наталья удалила со своей страницы

Даже нашел Херсонский адрес Натальи и пообещал расправиться с ее родственниками.

Скрин переписки, который опубликовала Наталья

Об угрозах девушка написала в Facebook, и сообщение быстро начало шириться сетью. Некоторые пользователи заподозрили, что это фейк. В комментариях под постом провластные блогеры и сотня ботов доказывали, что Наталья – вымышленная девушка. Поэтому журналисты 24 канала отправились на поиски в институт, который указала Наталья в своем профиле в контакте. И оказалось, эту студентку здесь знают. А о том, что с ней произошло, говорит весь университет.

Однако, пообщаться с самой Натальей журналистам не удалось. На учебу не ходит и даже переехала из общежития на съемную квартиру, потому что боится за свою жизнь. А еще подала заявление об угрозах в прокуратуру.

Она вчера где-то в 21:30 вышла из общежития со свои парнем Игорем Атаманенко, села в такси и уехала. На занятиях ее не было. И вчера не было. Выехала ее мать Вита Васильевна из Херсонской области,

– рассказал проректор по учебно-воспитательной работе КПИ им. Игоря Сикорского Петр Киричек.

С журналистами родители говорить отказались. А вот Александр Варченко комментарии дать согласился. Убеждает, что это фейк. Мол, на сайтах знакомств никогда не сидел и даже Facebook пользуется редко.

Зацепили неприятно, потому что это касается личной жизни моей семьи. Меня пытались скомпрометировать и тем самым оказать негативное влияние на имидж моей жены,

– убеждает заместитель начальника отдела Департамента защиты экономики Нацполиции Александр Варченко.

А она – заместитель председателя новосозданного Государственного бюро расследований. Ольга Варченко мужу верит, тоже надеется на расследование полиции. Уверяет, что знает, кто хочет помешать ее работе.

"Это удар именно по мне. Потому что надеялись, что женщина слабая, ударим по личному, по семье. Очень мешает моя персона как исполняющей обязанности директора. Возможно, думают, что я приму невыгодные для кого-то решение", – считает заместитель председателя Государственного бюро расследований Ольга Варченко.

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Ольгу Варченко связывают с нардепом Александром Грановским – "смотрящим" от президента за правоохранительным органами, в частности в департаменте расследования дел в сфере экономики ГПУ, где она раньше работала. Впоследствии получила кресло заместителя председателя Государственного бюро расследований. Поэтому сегодняшний секс-скандал может быть частью игры за влияние на ГБР.

Скандал между двумя группами влияния – с одной стороны стоит Варченко, с другой стороны стоит Труба – достиг своего апогея. Я не думаю, что это он заказал, но это точно в его интересах "успокоить" ее, чтобы она и ее союзники перестали раскачивать его,

– сказал главный эксперт Антикоррупционной группы РПР Александр Леменов.

Он тоже убежден, что профиль Варченко – подставной, потому что правоохранитель не регистрировался бы в соцсети под настоящим именем с фото с сайтов Нацполиции.

Подобные фейковые аккаунты есть и у других политиков. Профиль новержца-ловеласа со своим фото показал журналистам 24 канала нардеп Виктор Чумак.

"Я не Эрик, и не из Осло. И не живу в Соединенных Штатах", – прокомментировал он.

У Виктора Чумака также есть сетевой двойник

Государственное бюро расследований рискует превратиться в инструмент давления на политиков, именно поэтому за влияние на него и идет война.

Этот аналог американского ФБР создали год назад. Он должен изучать служебные, коррупционные и военные преступления. Первые результаты расследований руководитель бюро Роман Труба пообещал в ноябре. Но орган до сих пор не начал работу.

Пока прокурором является Юрий Луценко, ГБР не заработает. Потому что тогда у него не будет никакого повода пиариться, тогда он не будет отвечать за вопросы следствия,

– заявил внефракционный народный депутат Виктор Чумак.

А пока Луценко официально увольнять не собираются. Поэтому работу Бюро затормозили еще на этапе выбора руководителей территориальных управлений. Среди кандидатов на эти должности едва ли не все оказались нелюстрованими чиновниками. Поэтому в ГБР объявили новый конкурс, а это значит, что украинское ФБР заработает очень нескоро.

Добавим, что вечером 8 ноября Наталья Бурейко на своей странице в Facebook написала пост-извинение.

Я приношу свои извинения Александру Варченко и членам его семьи. Александр Варченко и его гражданская жена является порядочными людьми. Мне очень стыдно, что я стала жертвой мошенников и невольно приняла участие в этой грязной информационной кампании. Просьба к журналистам – не беспокоить больше меня, мою семью или семью Александра. Оставьте эту тему в покое. Дальнейших комментариев не будет,

– написала девушка.

Последний пост Натальи в Facebook