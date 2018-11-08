Лизинг на жилье для полицейских в Украине заработает с 1 января

В Министерстве внутренних дел представили новую программу социального обеспечения для правоохранителей, часть которой уже запустили в деятельность.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

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Программа состоит из нескольких аспектов. Один из них – это компенсации за аренду квартир, которую запустили с 1 ноября 2018 года. Повышение заработной платы на 30% и система финансового лизинга на приобретение собственного жилья войдут в действие с 1 января 2019 года.

Как отметил министр Арсен Аваков, после двух лет службы полицейские смогут на основе ипотеки сроком до 20 лет купить в лизинг жилье "с учетом полного погашения процентов со стороны министерства и бонусного погашения до 40% лизинга МВД за выслугу лет".