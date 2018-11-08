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      Лізинг на житло для поліцейських: коли запрацює нова програма соцзабезпечення правоохоронців

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      Нова програма соцзабезпечення для правоохоронців
      Нова програма соцзабезпечення для правоохоронців / mvs.gov.ua

      В Міністерстві внутрішніх справ представили нову програму соціального забезпечення для правоохоронців, частину якої вже запустили в діяльність.

      Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

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      Програма складається з декількох аспектів. Один з них – це компенсації за оренду квартир, яку запустили з 1 листопада 2018 року. Підвищення заробітної плати на 30% та система фінансового лізингу на придбання власного житла увійдуть у дію з 1 січня 2019 року.

      Як зазначив міністр Арсен Аваков, після двох років служби поліцейські зможуть на основі іпотеки строком до 20 років придбати в лізинг житло "з урахуванням повного погашення відсотків з боку міністерства та бонусного погашення до 40% лізингу МВС за вислугу років". 

       

      Теги: Новини України Поліція Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ
      Джерело: 24 Канал
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