Лізинг на житло для поліцейських: коли запрацює нова програма соцзабезпечення правоохоронців

В Міністерстві внутрішніх справ представили нову програму соціального забезпечення для правоохоронців, частину якої вже запустили в діяльність.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

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Програма складається з декількох аспектів. Один з них – це компенсації за оренду квартир, яку запустили з 1 листопада 2018 року. Підвищення заробітної плати на 30% та система фінансового лізингу на придбання власного житла увійдуть у дію з 1 січня 2019 року.

Як зазначив міністр Арсен Аваков, після двох років служби поліцейські зможуть на основі іпотеки строком до 20 років придбати в лізинг житло "з урахуванням повного погашення відсотків з боку міністерства та бонусного погашення до 40% лізингу МВС за вислугу років".