Секс-скандал із співробітником Нацполіції: у чому суть інтернет-баталій і хто за цим стоїть

Увечері 7 листопада у Facebook почали поширювати пост студентки одного з київських вишів Наталії Бурейко. Дівчина благала про допомогу. Мовляв, їй погрожував залицяльник, з яким познайомилася у соцмережі. Писав чоловік з акаунта Олександра Варченка – керівника департаменту захисту економіки Нацполіції.

При посаді, що цікаво, і його дружина Ольга Варченко. Вона – перша заступниця голови Державного бюро розслідувань. Подружжя одразу заявило, що це фейк і спроба дискредитувати порядну родину. А в мережі почали писали, що і дівчини такої на ім'я Наталія Бурейко не існує. Журналісти 24 каналу взялися розплутати цю історію з багатьма невідомими і вирушили на пошуки Наталії, яка, написавши пост (а потім його видаливши), замовкла у соцмережі.

Читайте також: Лізинг на житло для поліцейських: коли запрацює нова програма соцзабезпечення правоохоронців

Такий подарунок отримала третьокурсниця хімічного факультету Київського політеху Наталія Бурейко від залицяльника в соцмережі для знайомств Tinder.



"Подарунок", який отримала Наталія

Погрожував їй начебто чиновник Національної поліції Олександр Варченко. Йому 41 рік, шукав молоду дівчину і був готовий її запезпечити. Принаймні, так було написано на його сторінці. Чоловік засипав дівчину компліментами і хизувався зв'язками у поліції. А потім наполіг на інтимних стосунках.



Пост, який Наталія видалила зі своєї сторінки

Навіть знайшов херсонську адресу Наталі і пообіцяв розправитися з її родичами.



Скрін переписки, яку опублікувала Наталія

Про погрози дівчина написала у Facebook, і допис швидко почав ширитися мережею. Деякі користувачі запідозрили, що це фейк. У коментарях під постом провладні блогери і сотня ботів доводили, що Наталя – вигадана дівчина. Тож журналісти 24 каналу вирушили на пошуки в інститут, який вказала Наталя у своєму профілі в контакті. І виявилося, цю студентку тут знають. А про те, що з нею сталося, говорить увесь університет.

Однак, поспілкуватися з самою Наталею журналістам не вдалось. На навчання не ходить і навіть переїхала з гуртожитку на зйомну квартиру, бо боїться за своє життя. А ще подала до заяву про погрози до прокуратури.

Вона вчора десь о 21:30 вийшла з гуртожитку зі свої хлопцем Ігорем Атаманенком, сіла в таксі і поїхала. На заняттях її не було. І вчора не було. Виїхала її мати Віта Василівна з Херсонської області,

– розповів проректор з навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського Петро Киричок.

З журналістами батьки говорити відмовилися. А от Олександр Варченко коментарі дати погодився. Переконує, що це фейк. Мовляв, на сайтах знайомств ніколи не сидів і навіть Facebook користується рідко.

Зачепили неприємно, бо це стосується особистого життя моєї сім'ї. Мене намагалися скомпрометувати і тим самим зробити негативний вплив на імідж моєї дружини,

– переконує заступник начальника відділу Департаменту захисту економіки Нацполіції Олександр Варченко.

А вона – заступниця голови новоствореного Державного бюро розслідувань. Ольга Варченко чоловіку вірить, теж сподівається на розслідування поліції. Запевняє, що знає, хто хоче завадити її роботі.

"Це удар саме по мені. Тому що сподівалися, що жінка слабка, вдаримо по особистому, по родині. Дуже заважає моя персона як виконуючої обов'язків директорки. Можливо, думають, що я прийму невигідні для когось рішення", – вважає заступниця голови Державного бюро розслідувань Ольга Варченко.

Читайте також: Співробітники Google мітингують проти сексуальних домагань по всьому світу

Ольгу Варченко пов'язують з нардепом Олександром Грановським – "смотрящім" від президента за правоохоронним органами, зокрема у департаменті розслідування справ у сфері економіки ГПУ, де вона раніше працювала. Згодом отримала крісло заступниці голови Державного бюро розслідувань. Тож сьогоднішній секс-скандал може бути частиною гри за вплив на ДБР.

Скандал між двома групами впливу – з одного боку стоїть Варченко, з іншого боку стоїть Труба – досяг свого апогею. Я не думаю, що це він замовив, але це точно в його інтересах "заспокоїти" її, щоб вона та її союзники перестали розгойдувати його,

– сказав головний експерт Антикорупційної групи РПР Олександр Лємєнов.

Він теж переконаний, що профіль Варченка – підставний, бо правоохоронець не реєструвався б у соцмережі під справжнім іменем із фото із сайтів Нацполіції.

Подібні фейкові акаунти є і в інших політиків. Профіль новержця-ловеласа зі своїм фото показав журналістам 24 каналу нардеп Віктор Чумак.

"Я не Ерік, і не з Осло. І не живу в Сполучених Штатах", – прокоментував він.



У Віктора Чумака також є мережевий двійник

Державне бюро розслідувань ризикує перетворитися на інструмент тиску на політиків, саме тому за вплив на нього і йде війна.

Цей аналог американського ФБР створили рік тому. Він має вивчати службові, корупційні та воєнні злочини. Перші результати розслідувань керівник бюро Роман Труба пообіцяв у листопаді. Але орган досі не почав роботу.

Поки прокурором є Юрій Луценко, ДБР не запрацює. Тому що тоді у Луценка не буде жодного приводу піаритися, тоді він не буде відповідати за питання слідства,

– заявив позафракційний народний депутат Віктор Чумак.

А поки Луценка офіційно звільняти не збираються. Тож роботу Бюро згальмували ще на етапі вибору керівників територіальних управлінь. Серед кандидатів на ці посади ледве не всі виявилися нелюстрованими чиновниками. Тож у ДБР оголосили новий конкурс, а це означає, що українське ФБР запрацює дуже нескоро.

Додамо, що ввечері 8 листопада Наталія Бурейко на своїй сторінці у Facebook написала пост-вибачення.

Я приношу свої вибачення Олександру Варченко і членам його сім'ї. Олександр Варченко і його цивільна дружина є порядними людьми. Мені дуже соромно, що я стала жертвою шахраїв і мимоволі взяла участь у цій брудній інформаційній кампанії. Прохання до журналістів – не турбувати більше мене, мою сім'ю або сім'ю Олександра. Залиште цю тему в спокої. Подальших коментарів не буде,

– написала дівчина.



Останній пост Наталії у Facebook