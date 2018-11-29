Секс-скандал с сотрудником Нацполиции получил продолжение: по делу задержали политтехнолога

В деле возможного домогательства заместителя начальника отдела Департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко к студентке Наталье Бурейко задержали известного политтехнолога Владимира Петрова.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники в правоохранительных органах и прокуратуре.

Читайте также: Военное положение в Украине: что изменится в работе правоохранителей

Однако в каком статусе политтехнолог проходит по делу - пока неизвестно.

В чем суть скандала между чиновником Нацполиции и студенткой?

В начале ноября в Facebook начали распространять пост студентки одного из киевских вузов Наталии Бурейко. Девушка умоляла о помощи. Мол, ей угрожал ухажер, с которым познакомилась в соцсети. Писал мужчина с аккаунта Александра Варченко - руководителя Департамента защиты экономики Нацполиции. При должности, что интересно, и его жена Ольга Варченко. Она – первый заместитель председателя Государственного бюро расследований. Супруги сразу заявили, что это фейк и попытка дискредитировать порядочную семью.



Позже Наталья Бурейко на своей странице в Facebook написала пост-извинения и попросила не беспокоить СМИ ни ее саму, ни ее семью. После того о ней ничего не было слышно.



Эксперты подозревают, что это пиар-кампании жены Варченко Ольги. Между Варченко, которая в Бюро попала по протекции Банковой, в частности нардепа и "смотрящего" за делами МВД Александра Грановского, и ее шефом Романом Трубой, говорят, сейчас напряженные отношения. А ход с вымышленным романом ее мужа сделал Ольгу Варченко узнаваемой и дает большие возможности в ГБР.



Кстати, именно боты и распространили первое сообщение девушки. Распространять начали, как только информация появилась. И уже за считанные минуты сообщение Натали, которая имела всего лишь три сотни друзей, разлетелось по сети.



В этой истории много странного. Например, скрины из якобы разговора с Варченко в Tinder. В приложении можно всегда отследить дату сообщений, а здесь никаких дат.







Наталья Бурейко и Александр Варченко