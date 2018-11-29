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      Секс-скандал с сотрудником Нацполиции получил продолжение: по делу задержали политтехнолога

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      Политтехнолог Владимир Петров
      Политтехнолог Владимир Петров / Страна

      В деле возможного домогательства заместителя начальника отдела Департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко к студентке Наталье Бурейко задержали известного политтехнолога Владимира Петрова.

      Об этом "Украинской правде" сообщили источники в правоохранительных органах и прокуратуре.

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      Однако в каком статусе политтехнолог проходит по делу - пока неизвестно.

      В чем суть скандала между чиновником Нацполиции и студенткой?
      В начале ноября в Facebook начали распространять пост студентки одного из киевских вузов Наталии Бурейко. Девушка умоляла о помощи. Мол, ей угрожал ухажер, с которым познакомилась в соцсети. Писал мужчина с аккаунта Александра Варченко - руководителя Департамента защиты экономики Нацполиции. При должности, что интересно, и его жена Ольга Варченко. Она – первый заместитель председателя Государственного бюро расследований. Супруги сразу заявили, что это фейк и попытка дискредитировать порядочную семью.

      Позже Наталья Бурейко на своей странице в Facebook написала пост-извинения и попросила не беспокоить СМИ ни ее саму, ни ее семью. После того о ней ничего не было слышно.

      Эксперты подозревают, что это пиар-кампании жены Варченко Ольги. Между Варченко, которая в Бюро попала по протекции Банковой, в частности нардепа и "смотрящего" за делами МВД Александра Грановского, и ее шефом Романом Трубой, говорят, сейчас напряженные отношения. А ход с вымышленным романом ее мужа сделал Ольгу Варченко узнаваемой и дает большие возможности в ГБР.

      Кстати, именно боты и распространили первое сообщение девушки. Распространять начали, как только информация появилась. И уже за считанные минуты сообщение Натали, которая имела всего лишь три сотни друзей, разлетелось по сети.

      В этой истории много странного. Например, скрины из якобы разговора с Варченко в Tinder. В приложении можно всегда отследить дату сообщений, а здесь никаких дат.




      Наталья Бурейко и Александр Варченко

      Теги: Полиция Новости Украины Секс-скандал
      Источник: 24 Канал
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