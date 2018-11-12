Обвинение студентки против чиновника МВД: от каких событий хотели отвлечь внимание общества

На прошлой неделе СМИ взялись обсуждать очень странное событие. Студентка одного из киевских вузов обвинила в сексуальных домогательствах одного из высокопоставленных чиновников МВД – Александра Варченко. Обвинила, потом извинилась и исчезла. Сам же Варченко заявил, что все – ложь и провокация.

Это последнее сообщение на странице студентки КПИ Натальи Бурейко.

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Последний пост Натальи в Facebook

Девушка стала известной на всю страну, когда обвинила чиновника МВД Александра Варченко в домогательствах в сети, потом опровергла это и исчезла.

На звонки или сообщения журналистов Наталья лично не отвечала и не отвечает до сих пор. Ничего не знают и ее друзья. В Киевском политехническом институте, где она учится, эту историю активно обсуждают. Как и в родной Чаплинке на Херсонщине. Там близких Натальи хорошо знают, она родственница главы местной райгосадминистрации Александра Бурейко.

Мама девушки с журналистами говорить отказывается.

Журналистка: Мне дали этот номер как мамы Натальи Бурейко. Подскажите, пожалуйста, это вы?

Вита Бурейко: Да.

Журналистка: Подскажите, появилась ваша дочь, с ней все в порядке?

Вита Бурейко: А вы кто?

Журналистка: Я журналистка 24 канала.

Вита Бурейко: С журналистами не разговариваю. Все, до свидания.

Последний пост девушки с извинениями очень отличается. Он написан как официальное заявление, а не простым языком. Поэтому у части пользователей возникли подозрения – Бурейко текст продиктовали. Психолог Лариса Дитковская подтверждает: такое изменение формулировок действительно может об этом свидетельствовать.

Если это не соответствует тому, как привык вести себя человек, тогда конечно за этим стоит что-то либо чрезвычайной мощной силы воздействия, чтобы она начала вести себя иначе, чем всегда, либо мотивирующее,

– считает специалист.

Интересный факт: если посмотреть, кто же лайкнул и распространил публикацию Натальи Бурейко с извинениями, а также Александра Варченко с его заявлением по теме, то оказывается – там немало фейковых страниц или тех, которые ну очень похожи на ботов. По меньшей мере десять страниц имен на арабском. А за такие лайки нередко платят 5-10 центов за один.

Именно боты и распространили первое сообщение девушки. Распространять начали, как только информация появилась. И уже за считанные минуты сообщение Натали, которая имела всего лишь три сотни друзей, разлетелось по сети. В этой истории много странного. Например, скрины из якобы разговора с Варченко в Tinder. В приложении всегда можно отследить дату сообщений, а здесь никаких дат.

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Что это было – журналисты 24 канала взялись анализировать с руководителем центра контент-анализа Александром Мариковским. Он сразу обратил внимание на то, когда появилось сообщение. В этот день в Херсоне похоронили Екатерину Гандзюк и в СМИ обсуждали вероятных заказчиков ее убийства.

Тема фейка также должна быть в анализе. С одной стороны они стали известны, с другой стороны – отвели внимание от Авакова. Вот, например, Екатерина Гандзюк. Если мы будем исследовать ее фамилию, как она употребляется последнюю неделю после ее смерти, в контексте кого, то очень часто в контексте "полиция, Аваков, Луценко". И тут она начинает употребляться в контексте вот этого Александра,

– пояснил эксперт.

Сам Александр Варченко сразу уверенно заявил, что это черная пиар-кампания, но не против него, а его жены – Ольги Варченко. Она – первый заместитель главы Государственного бюро расследований. Это тот аналог украинского ФБР, который уже должен бы давно расследовать преступления. Но так и не заработал.

Между Варченко, которая в Бюро попала по протекции Банковой, в частности нардепа и "смотрящего" за делами МВД Александра Грановского, и ее шефом Романом Трубой, говорят, сейчас напряженные отношения. Труба, кстати, является человеком Александра Турчинова и депутата от "Народного фронта" Сергея Пашинского.

От этого черного пиара сама Варченко получила немало бонусов, замечает Александр Мариковский.

Люди, которые читали, поняли, что есть такая жена и она в ГБР работает, и вообще, ее сделали узнаваемой,

– подчеркнул Мариковский.

Тем временем, под последним постом Бурейко появляются все новые комментарии. На них никто не отвечает. Мама девушки эту страницу дочери из друзей в Facebook удалила.