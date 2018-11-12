Звинувачення студентки проти посадовця МВС: від яких подій хотіли відвернути увагу суспільства

Минулого тижня ЗМІ взялися обговорювати дуже дивну подію. Студентка одного з київських вишів звинуватила у сексуальних домаганнях одного з високопосадовців МВС – Олександра Варченка. Звинуватила, потім вибачилася і зникла. Сам же Варченко заявив, що все – брехня і провокація.

Це останнє повідомлення на сторінці студентки КПІ Наталії Бурейко.

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Останній пост Наталії у Facebook

Дівчина стала відомою на всю країну, коли звинуватила посадовця МВС Олександра Варченка в домаганнях в мережі, потім спростувала це і зникла.

На дзвінки чи повідомлення журналістів Наталія особисто не відповідала і не відповідає досі. Нічого не знають і її друзі. У Київському політехнічному інституті, де вона навчається, цю історію жваво обговорюють. Як і у рідній Чаплинці на Херсонщині. Там близьких Наталі добре знають, вона родичка голови місцевої райдержадміністрації Олександра Бурейка.

Мама дівчини з журналістами говорити відмовляється.

Журналістка: Мені дали цей номер як мами Наталії Бурейко. Підкажіть, будь ласка, це ви?

Віта Бурейко: Так.

Журналістка: Підкажіть, з'явилась ваша дочка, з нею все гаразд?

Віта Бурейко: А ви хто?

Журналістка: Я журналістка 24 каналу.

Віта Бурейко: З журналістами не балакаю. Все, до побачення.

Останній пост дівчини із вибаченнями дуже відрізняється. Він написаний як офіційна заява, а не простою мовою. Тож у частини користувачів виникли підозри – Бурейко текст продиктували. Психологиня Лариса Дітковська підтверджує: така зміна формулювань і справді може про це свідчити.

Якщо це не відповідає тому, як звикла поводитись людина, тоді звичайно за цим стоїть щось або надзвичайної потужної сили впливу, щоб вона почала поводитись інакше, ніж завжди, або мотивуюче,

– вважає фахівчиня.

Цікавий факт: якщо продивитися, хто ж лайкнув та поширив публікацію Наталії Бурейко із вибаченнями, а також Олександра Варченка із його заявою по темі, то виявляється – там чимало фейкових сторінок або тих, що ну дуже схожі на ботів. Щонайменше десять сторінок імен арабською. А за такі лайки не рідко платять 5-10 центів за один.

Саме боти і розповсюдили перший допис дівчини. Поширювати почали, як тільки інформація з'явилася. І вже за лічені хвилини допис Наталі, яка мала всього лиш три сотні друзів, розлетівся мережею. У цій історії багато дивного. Наприклад, скріни із нібито розмови з Варченком у Tinder. У додатку можна завжди відстежити дату повідомлень, а тут жодних дат.

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То що це було, журналісти 24 каналу взялися аналізувати із керівником центру контент-аналізу Олександром Маріковським. Він одразу звернув увагу на те, коли з'явилося повідомдення. Цього дня у Херсоні поховали Катерину Гандзюк і у ЗМІ обговорювати імовірних замовників її вбивства.

Тема фейка також має бути в аналізі. З однієї сторони вони стали відомі, з іншої сторони – відвели увагу від Авакова. От, наприклад, Катерина Гандзюк. Якщо ми будемо досліджувати її прізвище, як воно вживається останній тиждень після її смерті, в контексті кого, то дуже часто в контексті "поліція, Аваков, Луценко". І тут вона починає вживатися в контексті ось цього Олександра,

– пояснив експерт.

Сам Олександр Варченко одразу впевнено заявив, що це чорна піар-кампанія, але не проти нього, а його дружини – Ольги Варченко. Вона – перша заступниця голови Державного бюро розслідувань. Це той аналог українського ФБР, який вже мав би давно розслідувати злочини. Але так і не запрацював.

Між Варченко, яка у Бюро потрапила за протекцією Банкової, зокрема нардепа і "смотрящєго" за справами МВС Олександра Грановського, і її шефом Романом Трубою, кажуть, зараз напружені стосунки. Труба, до речі, є людиною Олександра Турчинова та депутата від "Народного фронту" Сергія Пашинського.

Від цього чорного піару, сама Варченко, отримала чимало бонусів, зауважує Олександр Маріковський.

Люди, які читали, зрозуміли, що є така дружина і вона в ДБР працює, і взагалі, її зробили впізнаваною,

– наголосив Маріковський.

Тим часом, під останнім постом Бурейко з'являються все нові коментарі. На них ніхто не відповідає. Мама дівчини цю сторінку доньки з друзів у Facebook видалила.