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      Военное положение в Украине: что измениться в работе правоохранителей

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      Оперативные штабы будут работать в круглосуточном режиме
      Оперативные штабы будут работать в круглосуточном режиме / politeka.net

      В связи с введением военного положения в Украине Министерство внутренних дел создало оперативный штаб для координации работы правоохранительных органов и мониторинга ситуации.

      Возглавил его заместитель министра внутренних дел Вадим Троян, сообщили в пресс-службе МВД Украины на странице в Facebook.

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      В руководящий состав, в частности, вошли первый заместитель главы Госпогранслужбы Василий Серватюк, заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, первый заместитель главы ГСЧС Олег Мельчуцкий, заместитель командующего Нацгвардии Валерий Бондарь, а также первый заместитель главы Государственной миграционной службы Наталья Науменко.

      Кроме того, создали оперативные штабы в территориальных органах системы МВД.

      Оперативные штабы будут работать в круглосуточном режиме и будут осуществлять обмен информацией и координацию с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, Службой безопасности Украины, Службой внешней разведки Украины, Главным управлением разведки Министерства обороны украины, Управлением государственной охраны и госспецслужбой связи,
      – говорится в сообщении.

      Отмечается, что правоохранители по-прежнему будут выполнять свои непосредственные обязанности, однако уже в усиленном режиме.

      Ранее советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что введение военного положения в Украине из-за открытой агрессии России в Азовском море не отразится на жизни рядовых украинцев. Введение такого положения предусматривает усиление работы правоохранительных органов.

      Напомним, вечером 26 ноября Верховная Рада на экстренном заседании приняла постановление о введении в Украине режима военного положения. Предшествовала этому решению агрессия России в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Впоследствии, Россия захватила три украинских судна.

      Официально закон о введении военного положения в Украине вступил в силу 28 ноября.


      Где введено военное положение: карта

      Что такое военное положение?Это не объявление войны, а особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за нее должна проголосовать Верховная Рада. Закон О правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должны содержаться в Указе Президента.

      Что надо знать о военном положении в Украине: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Военное положение в Украине Министерство внутренних дел
      Источник: 24 канал
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