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      Как повлияет введение военного положения на жизнь украинцев: объяснение МВД

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      Шкиряк рассказал, как военное положение скажется на жизни украинцев
      Шкиряк рассказал, как военное положение скажется на жизни украинцев / Фото из открытых источников

      Вероятное введение военного положения в Украине из-за открытой агрессии России в Азовском море не отразится на жизни рядовых украинцев. Введение такого состояния предполагает усиление работы правоохранительных органов.

      Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Шкиряк, передает "Прямой".

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      По его словам, Россия своими агрессивными и провокационными действиями пытается дестабилизировать ситуацию в Украине.

      "Главная цель России – это разорвать Украину изнутри. И они для этого задействуют очень мощные ресурсы. Бесспорно, не нужно паниковать и нагнетать ситуацию", - сказал чиновник.

      Представитель МВД отметил, что вопрос введения военного положения будет понятен после указа Президента Украины.

      Могу успокоить всех. На жизнь рядовых украинцев это отнюдь не повлияет, если говорить в общем. Мы живем в свободной демократической стране. Речь идет о введении определенных мероприятий на территории Украины непосредственно правоохранительными и государственными органами,
      - пояснил Шкиряк.

      Чиновник добавил, что во время военного положения усиленный режим несения службы предполагает увеличение количества патрулей и контртеррористических мероприятий.

      "Люди должны с пониманием относиться к проверке документов, например. Но любой нормальный человек это понимает. Лично я бы хотел, чтобы были приняты определенные меры относительно того, что касается контрпропаганды, определенных ограничений, что является нормальной ситуацией во время войны. Нужно понять, что 4,5 года Украина живет в состоянии войны и постоянной террористической угрозы. К сожалению, такие реалии ", - подытожил Шкиряк.

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям.

      В ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос возможного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно потому, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос должна рассмотреть Верховная Рада на экстренном заседании 26 ноября.

      Что такое военное положение?Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должны содержаться в Указе Президента.

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Новости политики Конфликт в Азовском море Военное положение в Украине Министерство внутренних дел Зорян Шкіряк
      Источник: 24 Канал
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