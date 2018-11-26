Як вплине запровадження воєнного стану на життя українців: пояснення МВС

Ймовірне введення воєнного стану в Україні через відкриту агресію Росії в Азовському морі не відобразиться на житті пересічних українців. Запровадження такого стану передбачає посилення роботи правоохоронних органів.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк, передає "Прямий".

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За його словами, Росія своїми агресивними і провокативними діями намагається дестабілізувати ситуацію в Україні.

"Головна мета Росії – це розірвати Україну з середини. І вони для цього задіюють надзвичайно потужні ресурси. Безперечно, не потрібно панікувати і нагнітати ситуацію", – сказав чиновник.

Представник МВС зазначив, що питання введення воєнного стану буде зрозумілим після указу Президента України.

Можу заспокоїти всіх. На житті пересічних українців це аж ніяк не відобразиться, якщо говорити в загальному. Ми живемо у вільній демократичній державі. Мова йде про запровадження певних заходів на території України безпосередньо правоохоронними і державними органами,

– пояснив Шкіряк.

Чиновник додав, що під час воєнного стану посилений режим ведення служби передбачає збільшення кількості патрулів та контртерористичних заходів.

"Люди повинні з розумінням ставитися до перевірки документів, наприклад. Але будь-яка нормальна людина це розуміє. Особисто я б хотів, щоб були вжиті певні заходи щодо того, що стосується контрпропаганди, певних обмежень, що є нормальною ситуацією під час війни. Потрібно зрозуміти, що 4,5 роки Україна живе в стані війни і постійної терористичної загрози. На жаль, такі реалії сьогодення", – підсумував Шкіряк.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях.



У ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання має розглянути Верховна Рада на екстренному засіданні 26 листопада.

Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

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