Воєнний стан в Україні: що зміниться в роботі правоохоронців

У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні Міністерство внутрішніх справ створило оперативний штаб для координації роботи правоохоронних органів і моніторингу ситуації.

Очолив його заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян, повідомили у прес-службі МВС України на сторінці у Facebook.

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До керівного складу, зокрема, увійшли перший заступник глави Держприкордонслужби Василь Серватюк, заступник глави Нацполіції Олександр Фацевич, перший заступник глави ДСНС Олег Мельчуцький, заступник командувача Нацгвардії Валерій Бондар, а також перший заступник Глави Державної міграційної служби Наталія Науменко.

Крім того, створили оперативні штаби у територіальних органах системи МВС.

Оперативні штаби працюватимуть у цілодобовому режимі та здійснюватимуть обмін інформацією та координацію з Генеральним штабом Збройних Сил України, Службою безпеки України, Службою зовнішньої розвідки України, Головним управлінням розвідки Міністерства оборони, Управління державної охорони та Держспецзв’язком,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці, як і раніше, виконуватимуть свої безпосередні обов'язки, проте вже у посиленому режимі.

Раніше радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк заявив, що введення воєнного стану в Україні через відкриту агресію Росії в Азовському морі не відобразиться на житті пересічних українців. Запровадження такого стану передбачає посилення роботи правоохоронних органів.



Нагадаємо, увечері 26 листопада Верховна Рада на екстренному засіданні ухвалила постанову про введення в Україні режиму воєнного стану. Передувало цьому рішенню агресія Росії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Згодом, Росія захопила три українських судна.



Офіційно закон про введення воєнного стану в Україні набув чинності 28 листопада.



Де запроваджено військовий стан: карта

Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

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