Секс-скандал із співробітником Нацполіції отримав продовження: у справі затримали політтехнолога

У справі можливого домагання заступника начальника відділу департаменту захисту економіки Нацполіції Олександра Варченка до студентки Наталії Бурейко затримали відомого політтехнолога Володимира Петрова.

Про це "Українській правді" повідомили джерела у правоохоронних органах та прокуратурі.

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Проте у якому статусі політтехнолог проходить у справі – наразі невідомо.

У чому суть скандалу між чиновником Нацполіції та студенткою? На початку листопада у Facebook почали поширювати пост студентки одного з київських вишів Наталії Бурейко. Дівчина благала про допомогу. Мовляв, їй погрожував залицяльник, з яким познайомилася у соцмережі. Писав чоловік з акаунта Олександра Варченка – керівника департаменту захисту економіки Нацполіції. При посаді, що цікаво, і його дружина Ольга Варченко. Вона – перша заступниця голови Державного бюро розслідувань. Подружжя одразу заявило, що це фейк і спроба дискредитувати порядну родину.



Пізніше Наталія Бурейко на своїй сторінці у Facebook написала пост-вибачення і попросила не турбувати ЗМІ ні її саму, ні її родину. Після того про неї нічого не було чути.



Експерти підозрюють, що це піар-кампанії дуржини Варченка Ольги. Між Варченко, яка у Бюро потрапила за протекцією Банкової, зокрема нардепа і "смотрящєго" за справами МВС Олександра Грановського, і її шефом Романом Трубою, кажуть, зараз напружені стосунки. А хід із вигаданим романом її чоловіка зробив Ольгу Варченко впізнаваною і дає більші можливості в ДБР.



До речі, саме боти і розповсюдили перший допис дівчини. Поширювати почали, як тільки інформація з'явилася. І вже за лічені хвилини допис Наталі, яка мала всього лиш три сотні друзів, розлетівся мережею.



У цій історії багато дивного. Наприклад, скріни із нібито розмови з Варченком у Tinder. У додатку можна завжди відстежити дату повідомлень, а тут жодних дат.





Наталія Бурейко і Олександр Варченко