За попередніми даними, відвідувач закладу відкрив стрілянину з травматичної зброї, поранивши 44-річну жінку та 42-річного чоловіка. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Поліцію Львівської області.

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На Львівщині чоловік стріляв у двох людей

Обоє постраждалих – львів’яни – нині перебувають під наглядом лікарів, їхньому життю нічого не загрожує.

Як встановили слідчі та оперативники поліції, чоловік, здійснив кілька пострілів з пристрою для відстрілу гумових куль. Правоохоронці одразу затримали зловмисника.

За процесуального керівництва Пустомитівської окружної прокуратури йому оголосили підозру у скоєнні замаху на умисне вбивство двох осіб. Санкція передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Досудове розслідування триває. Зброю, з якої були здійснені постріли, поліцейські вилучили та скерували на дослідження у Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.