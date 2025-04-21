Подія сталася у неділю, 20 квітня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Львівської області.

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Що відомо про інцидент з 4-річною дівчинкою на Львівщині

У поліції повідомляють, що дитина випала з вікна квартири ввечері 20 квітня. Це помітила сусідка та викликала медиків.

Правоохоронці з'ясували, що дитина перебувала у своїй кімнаті, а її матір – на кухні. Вікно у кімнаті було відчинене та поруч стояло крісло. Дівчинка вилізла спочатку на крісло, а потім на вікно, не витримала рівновагу та впала. 27-річна матір у цей час була на кухні у нетверезому стані та майже на годину залишила свою дитину без нагляду.

Слідчі відкрили кримінальне впровадження за злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Покарання передбачає обмеження або позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Проводиться досудове розслідування.

У поліції Львівщини попередили усіх батьків про небезпеку на тлі цього інциденту. За їх словами, вікна дуже привертають увагу дітей.

Правоохоронці закликають дотримуватися простих правил:

не гратися з дітьми на підвіконні або біля вікон;

встановлювати фіксатори, які не дозволяють дитині самостійно відкрити вікно;

пояснити дитині, що балкон – не місце для ігор та розваг, туди можна ходити лише за супроводу дорослого;

забрати з-під вікна меблі, щоб малеча не могла залізти на підвіконня;

не залишати дитину наодинці в кімнаті з відчиненим вікном;

пам’ятати, що москітна сітка не витримує вагу дитини й не може запобігти її падінню.

До слова, 16 квітня у Львові загорівся дитячий будинок сімейного типу. Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували займання. На щастя, ніхто не постраждав.