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      Секс-скандал в армии: обвиняемый полковник потянул жертву в суд

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      Валерия Сикал и Виктор Иванов
      Валерия Сикал и Виктор Иванов / vsim.ua

      Лейтенанта Валерию Сикал, обвинившую командира воинской части Виктора Иванива в сексуальном домогательстве, вызвали в суд в качестве ответчика.

      Что известно о секс-скандале в воинской части на Хмельнитчине?

      •  24-летняя лейтенант Валерия Сікал обвинила командира воинской части А1358 Виктора Иванива в домогательствах.
        Женщина утверждает, что командир части в течение года активно к ней приставал в обмен на "легкую службу", а на отказ – публично ее оскорблял.
        Дело отказались регистрировать на Хмельнитчине.
      21 декабря женщина обратилась в Винницкую полицию, поскольку родом из Винницы.

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      Как сообщила 24 каналу сама Валерия Сикал, она перевалась на работу в другую часть. А обвиненный в сексуальном домогательстве полковник Иванов подал заявление в суд против нее, обвинив женщину в административном правонарушении. Заседание состоялось 28 января в Славутском межрайонном суде.

      Суд рассматривал дело об административном правонарушении по ст. 172-11 КУпАП (самовольное оставление воинской части – 24 канал), из представления командира в ответ мне на заявление в полицию. С его стороны не было подано в суд никаких документов. Я предоставила суду документы с подтверждением, где я тогда была,
      – рассказала Валерия.

      За неимением документов заседание по рассмотрению дела перенесли на 11 февраля.

      Зато по делу по жалобе Сикал о сексуальных домогательствах со стороны Иванива еще ведется расследование. Дело находится в винницкой полиции, его дорабатывают. Потом должны передать хмельницкой полиции.

      Ранее в видео девушка рассказала, каким издевательствам подвергалась от командира.

      Смотрите видео с заявлением Валерии Сикал против Виктора Иванива:

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Винница Новости Хмельницкого Вооруженные силы Украины Секс-скандал
      Источник: 24 канал
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