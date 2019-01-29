Секс-скандал в армии: обвиняемый полковник потянул жертву в суд

Лейтенанта Валерию Сикал, обвинившую командира воинской части Виктора Иванива в сексуальном домогательстве, вызвали в суд в качестве ответчика.

Что известно о секс-скандале в воинской части на Хмельнитчине?

• 24-летняя лейтенант Валерия Сікал обвинила командира воинской части А1358 Виктора Иванива в домогательствах.

• Женщина утверждает, что командир части в течение года активно к ней приставал в обмен на "легкую службу", а на отказ – публично ее оскорблял.

• Дело отказались регистрировать на Хмельнитчине.

21 декабря женщина обратилась в Винницкую полицию, поскольку родом из Винницы.



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Как сообщила 24 каналу сама Валерия Сикал, она перевалась на работу в другую часть. А обвиненный в сексуальном домогательстве полковник Иванов подал заявление в суд против нее, обвинив женщину в административном правонарушении. Заседание состоялось 28 января в Славутском межрайонном суде.

Суд рассматривал дело об административном правонарушении по ст. 172-11 КУпАП (самовольное оставление воинской части – 24 канал), из представления командира в ответ мне на заявление в полицию. С его стороны не было подано в суд никаких документов. Я предоставила суду документы с подтверждением, где я тогда была,

– рассказала Валерия.

За неимением документов заседание по рассмотрению дела перенесли на 11 февраля.

Зато по делу по жалобе Сикал о сексуальных домогательствах со стороны Иванива еще ведется расследование. Дело находится в винницкой полиции, его дорабатывают. Потом должны передать хмельницкой полиции.

Ранее в видео девушка рассказала, каким издевательствам подвергалась от командира.

Смотрите видео с заявлением Валерии Сикал против Виктора Иванива: