Секс-скандал в армии: на Хмельнитчине капитан домогался подчиненную

В Хмельницкой области 24-летняя лейтенантка Виктория Сикал пожаловалась на командира воинской части А1358 Виктора Иванива.

Женщина утверждает, что командир части в течение года активно за ней ухаживал в обмен на "легкую службу".

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А на отказ девушки – публично ее оскорблял.

При разговоре он хватал меня за руки, гладил по ноге, прижимал к себе и принуждал к контакту,

– рассказала пострадавшая Виктория Сикало.

21 декабря Виктория Сикал обратилась с заявлением в полицию Винницкой области, поскольку это дело отказались регистрировать на Хмельнитчине. Полиция заявление зарегистрировала, однако – передумала его расследовать. Они передают дело о сексуальном домогательстве в воинскую часть своим коллегам на Хмельнитчине. Объясняют решение тем, что, мол, произошло это на территории этой области.

Сама же потерпевшая на видео, обнародованном в сети, рассказывает об издевательствах со стороны командира и его коллег.