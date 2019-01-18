17:53
18 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Причины неудач "Роскосмоса". Россияне недоедают котлет
      Вєсті Кремля
      21:45, 17 января
      Вести.UA: Президентские амбиции Насирова. Клоун Гончаренко
      Вєсті.UA
      20:08, 17 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 2
      Згадати все
      16:07, 16 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Секс-скандал в армии: на Хмельнитчине капитан домогался подчиненную

      176 Читати новину українською
      Женщины в армии
      Женщины в армии / Фото из открытых источников

      В Хмельницкой области 24-летняя лейтенантка Виктория Сикал пожаловалась на командира воинской части А1358 Виктора Иванива.

      Женщина утверждает, что командир части в течение года активно за ней ухаживал в обмен на "легкую службу".

      Читайте также: Ситуация на Донбассе: бойцы ВСУ уничтожили транспорт оккупантов, боевики понесли значительные потери

      А на отказ девушки – публично ее оскорблял.

      При разговоре он хватал меня за руки, гладил по ноге, прижимал к себе и принуждал к контакту,
      – рассказала пострадавшая Виктория Сикало.

      21 декабря Виктория Сикал обратилась с заявлением в полицию Винницкой области, поскольку это дело отказались регистрировать на Хмельнитчине. Полиция заявление зарегистрировала, однако – передумала его расследовать. Они передают дело о сексуальном домогательстве в воинскую часть своим коллегам на Хмельнитчине. Объясняют решение тем, что, мол, произошло это на территории этой области.

      Сама же потерпевшая на видео, обнародованном в сети, рассказывает об издевательствах со стороны командира и его коллег.

       

      Теги: Новости Украины Секс-скандал Новости Хмельницкого Винница Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Скандальные заявления наместника Лавры: где и почему лукавит митрополит Павел
      сегодня , 17:21 Скандальные заявления наместника Лавры: где и почему лукавит митрополит Павел
      135
      Чому деякі кандидати на пост президента відтягують подачу документів до ЦВК?
      сегодня , 17:01 Чому деякі кандидати на пост президента відтягують подачу документів до ЦВК?
      Артем Овдієнко 213
      Все о купании в проруби на Крещение: кому нельзя, как подготовиться и как правильно нырять
      сегодня , 16:30 Все о купании в проруби на Крещение: кому нельзя, как подготовиться и как правильно нырять
      161
      Поранені та загиблі: чому бої на Донбасі загострюються?
      сегодня , 15:00 Поранені та загиблі: чому бої на Донбасі загострюються?
      Олексій Чибісов 1486
      Как урбанизация изменила лицо городов и сознание людей
      сегодня , 14:17 Как урбанизация изменила лицо городов и сознание людей
      Наталія Печерська 83
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Взломанные серверы МВД не имели ценной информации
       5 февраля 2012 , 21:24 5
      Контрразведка задержала "оборотня в погонах"
       27 сентября 2014 , 13:45
      Шахтер оторвался на 5 очков, Динамо не изменилось, а Карпаты потеряли позитивную волну – итоги 8-го тура УПЛ
       17 сентября 2018 , 12:37
      УЕФА может изменить формат Лиги чемпионов: матчи будут проходить на выходных
       14 декабря 2018 , 10:54
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук