Секс-скандал в армії: на Хмельниччині капітан домагався до підлеглої

На Хмельниччині 24-річна лейтенантка Вікторія Сікал поскаржилась на командира військової частини А1358 Віктора Іваніва.

Жінка стверджує, що командир частини протягом року активно до неї залицявся в обмін на "легку службу".

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А на відмову дівчини – привселюдно її ображав.

При розмові він хватав мене за руки, гладить по нозі, обнімає до себе та змушує до контакту,

– розповіла потерпіла Вікторія Сікал.

21 грудня Вікторія Сікал звернулась із заявою до поліції Вінниччини, оскільки цю справу відмовились реєструвати на Хмельниччині. Поліція заяву зареєструвала, проте – передумала її розслідувати. Вони передають справу про сексуальне домагання у військовій частині своїм колегам на Хмельниччині. Пояснюють рішення тим, що, мовляв, сталося це на території цієї області.

Сама ж потерпіла на відео, оприлюдненому в мережі, розповідає про знущання з боку командира та його колег.