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      Секс-скандал в армії: на Хмельниччині капітан домагався до підлеглої

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      Жінки в армії
      Жінки в армії / Фото з відкритих джерел

      На Хмельниччині 24-річна лейтенантка Вікторія Сікал поскаржилась на командира військової частини А1358 Віктора Іваніва.

      Жінка стверджує, що командир частини протягом року активно до неї залицявся в обмін на "легку службу".

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      А на відмову дівчини – привселюдно її ображав.

      При розмові він хватав мене за руки, гладить по нозі, обнімає до себе та змушує до контакту,
      – розповіла потерпіла Вікторія Сікал.

      21 грудня Вікторія Сікал звернулась із заявою до поліції Вінниччини, оскільки цю справу відмовились реєструвати на Хмельниччині. Поліція заяву зареєструвала, проте – передумала її розслідувати. Вони передають справу про сексуальне домагання у військовій частині своїм колегам на Хмельниччині. Пояснюють рішення тим, що, мовляв, сталося це на території цієї області.

      Сама ж потерпіла на відео, оприлюдненому в мережі, розповідає про знущання з боку командира та його колег.

       

      Теги: Новини України Новини Хмельницького Вінниця Збройні сили України Секс-скандал
      Джерело: 24 канал
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