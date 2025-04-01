О главных новостях 1 апреля, – ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, успехах Сил обороны, последствиях российских атак и новых военных преступлениях оккупантов, – сообщает 24 Канал.
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Главные события дня
По состоянию на 06:00 в Черном море находятся 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" – общим залпом до 8 ракет.
В Средиземном море сейчас 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями "Калибров" – общим залпом до 26 ракет.
ВСУ имеют успех на Торецком направлении, – ISW
Российские оккупационные войска продвинулись на нескольких направлениях фронта, в частности вдоль границы между Сумской и Курской областями и на Лиманском направлении.
В то же время украинские силы недавно незначительно продвинулись в южном Александрополе на Торецком направлении.
Дональд Трамп заявил о желании встретиться с Владимиром Путиным и выразил убеждение, что российский президент "доведет дело до конца".
Я хочу, чтобы он заключил соглашение, чтобы мы прекратили убивать российских солдат, украинских солдат и других людей,
– сказал американский лидер.
Ситуация в Торецке обостряется, – DeepState
Бои за Торецк особенно активизировались после того, как россияне перебросили туда дополнительные силы. Враг давит на шахту "Торецка", где ситуация с позициями очень хаотичная.
Четкой линии фронта нет – винегрет,
– отмечают аналитики.
США против введения в Украине "временного управления"
Администрация США выступает против введения "временного управления" в Украине, которое предлагает Россия.
По словам пресс-секретаря Госдепа Тэмми Брюс, идею не одобрил Дональд Трамп, поскольку "Украина является конституционной демократией, и ее управление определяют Конституция и украинский народ".