03:10, 1 апреля

Российские оккупационные войска продвинулись на нескольких направлениях фронта, в частности вдоль границы между Сумской и Курской областями и на Лиманском направлении.

В то же время украинские силы недавно незначительно продвинулись в южном Александрополе на Торецком направлении.