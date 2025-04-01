02:00, 1 квітня

Дональд Трамп заявив про бажання зустрітися з Владіміром Путіним і висловив переконання, що російський президент "доведе справу до кінця".

Я хочу, щоб він уклав угоду, щоб ми припинили вбивати російських солдатів, українських солдатів та інших людей,

– сказав американський лідер.