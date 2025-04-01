Про головні новини 1 квітня, – ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені, успіхи Сил оборони, наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів, – повідомляє 24 Канал.
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Головні події дня
Станом на 06:00 в Чорному морі перебувають 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" – загальним залпом до 8 ракет.
У Середземному морі наразі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями "Калібрів" – загальним залпом до 26 ракет.
ЗСУ мають успіх на Торецькому напрямку, – ISW
Російські окупаційні війська просунулися на кількох напрямках фронту, зокрема вздовж кордону між Сумською й Курською областями й на Лиманському напрямку.
Натомість українські сили нещодавно незначно просунулися в південному Олександрополі на Торецькому напрямку.
Дональд Трамп заявив про бажання зустрітися з Владіміром Путіним і висловив переконання, що російський президент "доведе справу до кінця".
Я хочу, щоб він уклав угоду, щоб ми припинили вбивати російських солдатів, українських солдатів та інших людей,
– сказав американський лідер.
Ситуація в Торецьку загострюється, – DeepState
Бої за Торецьк особливо активізувалися після того, як росіяни перекинули туди додаткові сили. Ворог тисне на шахту "Торецька", де ситуація з позиціями дуже хаотична.
Чіткої лінії фронту немає – вінегрет,
– зазначають аналітики.
США проти запровадження в Україні "тимчасового управління"
Адміністрація США виступає проти запровадження "тимчасового управління" в Україні, яке пропонує Росія.
За словами речниці Держдепу Теммі Брюс, ідею не схвалив Дональд Трамп, оскільки "Україна є конституційною демократією, і її управління визначають Конституція та український народ".