Секс-скандал в армії: обвинувачений полковник потягнув жертву до суду

Лейтенанта Валерію Сікал, яка звинуватила командира військової частини Віктора Іваніва в сексуальному домаганні, викликали в суд в якості відповідача.

Що відомо про секс-скандал у військовій частині на Хмельниччині?

24-річна лейтенантка Валерія Сікал звинуватила командира військової частини А1358 Віктора Іваніва у домаганнях.

Жінка стверджує, що командир частини протягом року активно до неї залицявся в обмін на "легку службу", а на відмову – привселюдно її ображав.

Справу відмовились реєструвати на Хмельниччині.

21 грудня жінка звернулася до вінницької поліції, оскільки родом з В інниці.

Читайте також: Секс-скандал в армії: на Хмельниччині полковник домагався підлеглої

Як повідомила 24 каналу сама Валерія Сікал, вона перевалася на роботу в іншу частину. А звинувачений у сексуальному домаганні полковник Іванів подав заяву до суду проти неї, звинувативши жінку в адміністративному правопорушенні. Засідання відбулося 28 січня у Славутському міжрайонному суді.

Суд розглядав справу щодо адміністративного правопорушення за ст. 172-11 КУпАП (самовільне залишення військової частини – 24 канал), з подання командира у відповідь мені на заяву до поліції. З його боку не було подано до суду ніяких документів. Я надала суду документи з підтрвердженням, де я тоді була,

– розповіла Валерія.

Через брак документів засідання з розгляду справи перенесли на 11 лютого.

Натомість у справі за скаргою Сікал про сексуальні домагання з боку Іваніва ще ведеться розслідування. Справа перебуває у вінницькій поліції, її доопрацьовують. Потім мають передати хмельницькій поліції.

Раніше у відео дівчина розповіла, яких знущань зазнала від командира.

Дивіться відео з заявою Валерії Сікал проти Віктора Іваніва: