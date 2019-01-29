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      Секс-скандал в армії: обвинувачений полковник потягнув жертву до суду

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      Валерія Сікал і Віктор Іванів
      Валерія Сікал і Віктор Іванів / vsim.ua

      Лейтенанта Валерію Сікал, яка звинуватила командира військової частини Віктора Іваніва в сексуальному домаганні, викликали в суд в якості відповідача.

      Що відомо про секс-скандал у військовій частині на Хмельниччині?

      • 24-річна лейтенантка Валерія Сікал звинуватила командира військової частини А1358 Віктора Іваніва у домаганнях.
      • Жінка стверджує, що командир частини протягом року активно до неї залицявся в обмін на "легку службу", а на відмову – привселюдно її ображав.
      • Справу відмовились реєструвати на Хмельниччині.
      • 21 грудня жінка звернулася до вінницької поліції, оскільки родом з Вінниці.

      Читайте також: Секс-скандал в армії: на Хмельниччині полковник домагався підлеглої

      Як повідомила 24 каналу сама Валерія Сікал, вона перевалася на роботу в іншу частину. А звинувачений у сексуальному домаганні полковник Іванів подав заяву до суду проти неї, звинувативши жінку в адміністративному правопорушенні. Засідання відбулося 28 січня у Славутському міжрайонному суді.

      Суд розглядав справу щодо адміністративного правопорушення за ст. 172-11 КУпАП (самовільне залишення військової частини – 24 канал), з подання командира у відповідь мені на заяву до поліції. З його боку не було подано до суду ніяких документів. Я надала суду документи з підтрвердженням, де я тоді була,
      – розповіла Валерія.

      Через брак документів засідання з розгляду справи перенесли на 11 лютого.

      Натомість у справі за скаргою Сікал про сексуальні домагання з боку Іваніва ще ведеться розслідування. Справа перебуває у вінницькій поліції, її доопрацьовують. Потім мають передати хмельницькій поліції.

      Раніше у відео дівчина розповіла, яких знущань зазнала від командира.

      Дивіться відео з заявою Валерії Сікал проти Віктора Іваніва:

       

      Теги: Новини України Новини політики Секс-скандал Збройні сили України Вінниця Новини Хмельницького
      Джерело: 24 канал
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