У Миколаєві зі сцени викинули студента, який заявив, що купив свій диплом: відео

У Миколаєві студент Чорноморського національного університету імені Петра Могили заявив, що купив диплом про закінчення закладу вищої освіти. Відбулося це просто під час церемонії вручення дипломів.

Студент факультету фізичного виховання і спорту у стані алкогольного сп’яніння заявив, що працював у Польщі, де заробив грошей та заплатив за диплом 350 доларів, повідомляє niklife.

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Після цих слів студент розірвав свій документ. Спершу у хлопця намагався відібрати мікрофон декан факультету Андрій Чорнозуб, а потім студента зіштовхнули зі сцени інші студенти. Проте той не заспокоївся, і продовжував свій "виступ" доти, допоки його не вигнали з актової зали.

Дивіться відео, на якому студент заявив, що купив свій диплом:

Через певний час декан Чорнозуб повідомив Facebook, що звернувся в поліцію з проханням розібратися, чи справді студент придбав свій диплом.

"Почувши це, я не зміг змиритися і тому вирішив написати заяву до поліції. Якщо дійсно такий факт на нашому факультеті має місце, хотілося б, щоб винні були покарані", – заявив декан.

Він заявив також, що студент завчасно встановив відеокамеру під сценою. Отже, на думку декана, заява студента була запланованою провокацією задля дискредитації університету.